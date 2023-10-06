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Підземну школу в Харкові добудують до кінця року – Терехов

Суспільство 10:57   06.10.2023
Оксана Горун
Підземну школу в Харкові добудують до кінця року – Терехов

Будівництво школи під землею в Харкові вже триває. “Здати” об’єкт обіцяють у стислі терміни.

“Ми розпочали будівництво підземної школи в Індустріальному районі Харкова. Проєктно-кошторисна документація в нас є”, – сказав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Він зазначив, що в школі займатимуться одночасно – в одну зміну – 450 учнів. Планується, що підземний навчальний заклад працюватиме у дві зміни, тобто там матимуть змогу навчатися 900 дітей.

“Ми розраховуємо до кінця поточного року завершити всі роботи, щоб у новому році школярі змогли піти до школи та навчатися у безпечних умовах”, – повідомив мер Харкова.

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 10:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівництво школи під землею в Харкові вже триває. “Здати” об’єкт обіцяють у стислі терміни".