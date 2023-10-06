Ракетный удар по Харькову: под завалами может быть женщина

В ГСЧС сообщили, что продолжают разбирать завалы дома в Основянском районе, разрушенного ударом российского «Искандера». Под ними может быть женщина.

«Поиски продолжаются. Вероятно, под завалами на 3-м этаже есть погибшая женщина», — сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Ранее начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото с места ракетного удара, на котором видно ножку ребенка, тело которого находится под завалами. Погиб 10-летний мальчик.

«Из-под завалов в одеяле извлекли тело ребенка, мальчик, скорее всего, еще спал», — написал Болвинов.

Родители ребенка и его младший, 11-месячный, братик получили ранения. Соседи рассказали, что мать погибшего Тимофея с младенцем забрала «скорая». Отец сидел у руин дома в шоковом состоянии.