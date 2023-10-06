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На месте «прилета» в Харькове нашли два тела — Синегубов

Происшествия 10:07   06.10.2023
Оксана Горун
На месте «прилета» в Харькове нашли два тела — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, обследуя место ракетного удара по Харькову, полицейские обнаружили еще одного умершего, однако его смерть не связана с обстрелом.

«Сегодня город Харьков проснулся во взрывы. К сожалению, есть два человека, которых нашли. Один человек умер — не связан с этим взрывом. Просто полицейские идентифицировали тело в одном из жилых домов. И мальчик 10 лет погиб непосредственно во время ракетной атаки», — отметил Синегубов в эфире нацмарафона.

По его словам, подомовой обход в местах «прилетов» продолжается.

«Это жилая застройка. Фактически старый город, историческая часть», — уточнил он.

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По словам начальника ХОВА, без окон в результате ракетного удара в Харькове оказалось 25 многоэтажек. Людям предложат варианты расселения.

«Сейчас местные власти занимаются расселением, места есть, думаю, что людям все будет предложено», — сказал Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 10:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, обследуя место ракетного удара по Харькову, полицейские обнаружили еще одного умершего, однако его смерть не связана с обстрелом".