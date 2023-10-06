На місці “прильоту” в Харкові знайшли два тіла – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, обстежуючи місце ракетного удару по Харкову, поліціянти виявили ще одного померлого, проте його смерть не пов’язана з обстрілом.

“Сьогодні місто Харків прокинулося під вибухи. На жаль, є дві людини, яких знайшли. Одна людина померла – не пов’язано з цим вибухом. Просто поліцейські ідентифікували тіло в одному з житлових будинків. І хлопчик 10 років загинув просто під час ракетної атаки“, – зазначив Синєгубов у етері нацмарафону.

За його словами, побудинковий обхід у місцях “прильотів” триває.

“Це житлова забудова. Фактично старе місто, історична частина”, – уточнив він.

За словами начальника ХОВА, без вікон у результаті ракетного удару в Харкові опинилися 25 багатоповерхівок. Людям запропонують варіанти розселення.

“Зараз місцева влада займається розселенням, місця є, думаю, що людям все буде запропоновано”, – сказав Синєгубов.