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На місці “прильоту” в Харкові знайшли два тіла – Синєгубов

Події 10:07   06.10.2023
Оксана Горун
На місці “прильоту” в Харкові знайшли два тіла – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, обстежуючи місце ракетного удару по Харкову, поліціянти виявили ще одного померлого, проте його смерть не пов’язана з обстрілом.

Сьогодні місто Харків прокинулося під вибухи. На жаль, є дві людини, яких знайшли. Одна людина померла – не пов’язано з цим вибухом. Просто поліцейські ідентифікували тіло в одному з житлових будинків. І хлопчик 10 років загинув просто під час ракетної атаки“, – зазначив Синєгубов у етері нацмарафону.

За його словами, побудинковий обхід у місцях “прильотів” триває.

“Це житлова забудова. Фактично старе місто, історична частина”, – уточнив він.

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За словами начальника ХОВА, без вікон у результаті ракетного удару в Харкові опинилися 25 багатоповерхівок. Людям запропонують варіанти розселення.

“Зараз місцева влада займається розселенням, місця є, думаю, що людям все буде запропоновано”, – сказав Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 10:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, обстежуючи місце ракетного удару по Харкову, поліціянти виявили ще одного померлого, проте його смерть не пов’язана з обстрілом".