На місці “прильоту” в Харкові знайшли два тіла – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, обстежуючи місце ракетного удару по Харкову, поліціянти виявили ще одного померлого, проте його смерть не пов’язана з обстрілом.
“Сьогодні місто Харків прокинулося під вибухи. На жаль, є дві людини, яких знайшли. Одна людина померла – не пов’язано з цим вибухом. Просто поліцейські ідентифікували тіло в одному з житлових будинків. І хлопчик 10 років загинув просто під час ракетної атаки“, – зазначив Синєгубов у етері нацмарафону.
За його словами, побудинковий обхід у місцях “прильотів” триває.
“Це житлова забудова. Фактично старе місто, історична частина”, – уточнив він.
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За словами начальника ХОВА, без вікон у результаті ракетного удару в Харкові опинилися 25 багатоповерхівок. Людям запропонують варіанти розселення.
“Зараз місцева влада займається розселенням, місця є, думаю, що людям все буде запропоновано”, – сказав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 10:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, обстежуючи місце ракетного удару по Харкову, поліціянти виявили ще одного померлого, проте його смерть не пов’язана з обстрілом".