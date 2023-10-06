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Ракетний удар по Харкову: під завалами може бути жінка

Події 11:36   06.10.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: під завалами може бути жінка Фото: ГСЧС

У ДСНС повідомили, що продовжують розбирати завали будинку в Основ’янському районі, зруйнованого ударом російського “Іскандеру”. Під ними може бути жінка.

“Пошуки тривають. Ймовірно під завалами на 3-му поверсі є загибла жінка”, – повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Раніше начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото з місця ракетного удару, на якому видно ніжку дитини, тіло якої перебуває під завалами. Загинув 10-річний хлопчик.

“З-під завалів у ковдрі дістали тіло дитини, хлопчик, скоріше за все, ще спав”, – написав Болвінов.

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Батьки дитини та її молодший, 11-місячний, братик отримали поранення. Сусіди розповіли, що мати загиблого Тимофія з немовлям забрала “швидка”. Батько сидів біля руїн будинку в шоковому стані.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 11:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що продовжують розбирати завали будинку в Основ’янському районі, зруйнованого ударом російського “Іскандеру”. Під ними може бути жінка".