Ракетний удар по Харкову: під завалами може бути жінка
У ДСНС повідомили, що продовжують розбирати завали будинку в Основ’янському районі, зруйнованого ударом російського “Іскандеру”. Під ними може бути жінка.
“Пошуки тривають. Ймовірно під завалами на 3-му поверсі є загибла жінка”, – повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
Раніше начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото з місця ракетного удару, на якому видно ніжку дитини, тіло якої перебуває під завалами. Загинув 10-річний хлопчик.
“З-під завалів у ковдрі дістали тіло дитини, хлопчик, скоріше за все, ще спав”, – написав Болвінов.
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Батьки дитини та її молодший, 11-місячний, братик отримали поранення. Сусіди розповіли, що мати загиблого Тимофія з немовлям забрала “швидка”. Батько сидів біля руїн будинку в шоковому стані.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 11:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що продовжують розбирати завали будинку в Основ’янському районі, зруйнованого ударом російського “Іскандеру”. Під ними може бути жінка".