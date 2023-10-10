Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
По состоянию на 10 октября, системы теплоснабжения Харькова в целом подготовлены к отопительному сезону на 100%, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«Все подготовлено, нам очень много пришлось работать над тем, чтобы привести энергетическую и тепловую сеть в рабочее состояние и мы это сделали. Но хочу сказать, что да, действительно военные предупреждают нас, что могут быть обстрелы, могут быть определенные разрушения, но у нас есть несколько планов – план А, план Б для того, чтобы провести отопительный сезон», — отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 10 октября, системы теплоснабжения Харькова в целом подготовлены к отопительному сезону на 100%, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".