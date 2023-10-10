Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные

По состоянию на 10 октября, системы теплоснабжения Харькова в целом подготовлены к отопительному сезону на 100%, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Все подготовлено, нам очень много пришлось работать над тем, чтобы привести энергетическую и тепловую сеть в рабочее состояние и мы это сделали. Но хочу сказать, что да, действительно военные предупреждают нас, что могут быть обстрелы, могут быть определенные разрушения, но у нас есть несколько планов – план А, план Б для того, чтобы провести отопительный сезон», — отметил мэр.