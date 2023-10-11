У будинки в Харкові подали теплоносій, але деякі взимку не обігріють – мер
Мер Харкова Ігор Терехов на пресконференції 11 жовтня повідомив, що місто готове до опалювального сезону на 100%, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
“Переживемо, переживемо разом, і пройдемо опалювальний сезон на гарному рівні. На жаль, не все залежить він нас. Ми готові сьогодні на 100% до проходження опалювального сезону. Дуже багато було зроблено, я дякую робітникам “ХТМ”, “Харківводоканалу”, іншим нашим КП за таку підготовку, яку вони здійснили“, – сказав Терехов.
Він повідомив, що тепловики переклали 220 кілометрів магістральних трубопроводів. Місто забезпечене газом, за який цього сезону доведеться заплатити НАК “Нафтогаз України” 4,2 млрд гривень.
Читайте також: Терехов відкрив новий пам’ятник у Харкові (фото)
“Дуже багато зробили, щоб забезпечити харків’ян теплом. Уже подано теплоносій до будинків харків’ян. Зроблено відновлювальні роботи”, — повідомив мер.
При цьому він визнав, що 57 будинків будуть узимку без опалення – ті, які не підлягають відновленню.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У будинки в Харкові подали теплоносій, але деякі взимку не обігріють – мер»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 13:33;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов на пресконференції 11 жовтня повідомив, що місто готове до опалювального сезону на 100%, передає кореспондент МГ “Об’єктив”".