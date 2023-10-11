У будинки в Харкові подали теплоносій, але деякі взимку не обігріють – мер

Мер Харкова Ігор Терехов на пресконференції 11 жовтня повідомив, що місто готове до опалювального сезону на 100%, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

“Переживемо, переживемо разом, і пройдемо опалювальний сезон на гарному рівні. На жаль, не все залежить він нас. Ми готові сьогодні на 100% до проходження опалювального сезону. Дуже багато було зроблено, я дякую робітникам “ХТМ”, “Харківводоканалу”, іншим нашим КП за таку підготовку, яку вони здійснили“, – сказав Терехов.

Він повідомив, що тепловики переклали 220 кілометрів магістральних трубопроводів. Місто забезпечене газом, за який цього сезону доведеться заплатити НАК “Нафтогаз України” 4,2 млрд гривень.

“Дуже багато зробили, щоб забезпечити харків’ян теплом. Уже подано теплоносій до будинків харків’ян. Зроблено відновлювальні роботи”, — повідомив мер.

При цьому він визнав, що 57 будинків будуть узимку без опалення – ті, які не підлягають відновленню.