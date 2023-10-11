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У будинки в Харкові подали теплоносій, але деякі взимку не обігріють – мер

Суспільство 13:33   11.10.2023
Олена Нагорна
Оксана Горун
У будинки в Харкові подали теплоносій, але деякі взимку не обігріють – мер

Мер Харкова Ігор Терехов на пресконференції 11 жовтня повідомив, що місто готове до опалювального сезону на 100%, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

“Переживемо, переживемо разом, і пройдемо опалювальний сезон на гарному рівні. На жаль, не все залежить він нас. Ми готові сьогодні на 100% до проходження опалювального сезону. Дуже багато було зроблено, я дякую робітникам “ХТМ”, “Харківводоканалу”, іншим нашим КП за таку підготовку, яку вони здійснили“, – сказав Терехов.

Він повідомив, що тепловики переклали 220 кілометрів магістральних трубопроводів. Місто забезпечене газом, за який цього сезону доведеться заплатити НАК “Нафтогаз України” 4,2 млрд гривень.

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“Дуже багато зробили, щоб забезпечити харків’ян теплом. Уже подано теплоносій до будинків харків’ян. Зроблено відновлювальні роботи”, — повідомив мер.

При цьому він визнав, що 57 будинків будуть узимку без опалення – ті, які не підлягають відновленню.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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    • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов на пресконференції 11 жовтня повідомив, що місто готове до опалювального сезону на 100%, передає кореспондент МГ “Об’єктив”".