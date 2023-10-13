Стало відомо, які будинки у Харкові не підключать до опалення: адреси

Через сильні пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 57 будинків не будуть підключені до опалення, повідомляють у Харківській міськраді.

Під час пресконференції міський голова Ігор Терехов повідомив, що 32 такі будинки розташовані у Київському районі, 16 – у Салтівському, чотири – в Основ’янському, три – в Шевченківському та по одному – в Індустріальному та Холодногірському районах.

«Були дуже сильні руйнації, які неможливо ліквідувати. Кілька будинків буде знесено, деяким потрібні значні кошти, щоб їх відновити. Всі інші будуть з опаленням», – зазначив Ігор Терехов.

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