Стало відомо, які будинки у Харкові не підключать до опалення: адреси
Фото: Харківська міськрада
Через сильні пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 57 будинків не будуть підключені до опалення, повідомляють у Харківській міськраді.
Під час пресконференції міський голова Ігор Терехов повідомив, що 32 такі будинки розташовані у Київському районі, 16 – у Салтівському, чотири – в Основ’янському, три – в Шевченківському та по одному – в Індустріальному та Холодногірському районах.
«Були дуже сильні руйнації, які неможливо ліквідувати. Кілька будинків буде знесено, деяким потрібні значні кошти, щоб їх відновити. Всі інші будуть з опаленням», – зазначив Ігор Терехов.
З повним переліком адрес можна ознайомитися тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 15:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через сильні пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 57 будинків не будуть підключені до опалення, повідомляють у Харківській міськраді.".