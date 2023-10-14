«Погода – на нашому боці». У Харкові поки не вмикатимуть опалення– Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що поки тримається тепла погода, опалення в будинках не вмикатимуть.

«Погода – на нашому боці, а це означає, що у нас є можливість відтермінувати початок опалювального сезону і тим самим зекономити кошти харківʼян на оплаті комунальних послуг і заощадити більше газу в громаді», – пояснив мер.

Але, як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів, комунальники запустять систему опалення і протягом кількох днів підключать до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру міста, пообіцяв Терехов.