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«Погода – на нашому боці». У Харкові поки не вмикатимуть опалення– Терехов

Суспільство 13:50   14.10.2023
Оксана Якушко
«Погода – на нашому боці». У Харкові поки не вмикатимуть опалення– Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що поки тримається тепла погода, опалення в будинках не вмикатимуть.

«Погода – на нашому боці, а це означає, що у нас є можливість відтермінувати початок опалювального сезону і тим самим зекономити кошти харківʼян на оплаті комунальних послуг і заощадити більше газу в громаді», – пояснив мер.

Але, як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів, комунальники запустять систему опалення і протягом кількох днів підключать до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру міста, пообіцяв Терехов.

Читайте також: Стало відомо, які будинки у Харкові не підключать до опалення: адреси

Автор: Оксана Якушко
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«Погода – на нашому боці». У Харкові поки не вмикатимуть опалення– Терехов
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що поки тримається тепла погода, опалення в будинках не вмикатимуть.".