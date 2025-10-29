Live
  • Ср 29.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42.08
  • EUR 48.98

«Процесс пошел»: сколько громад включили отопление, тепло ли уже в Харькове 📹

Общество 13:38   29.10.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Процесс пошел»: сколько громад включили отопление, тепло ли уже в Харькове 📹

Уже 17 громад Харьковщины начали отопительный сезон. В регионе запустили 66 котельных, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Почти все абсолютно районы. Это Харьковский, Чугуевский, Лозовский, Берестинский, Купянский районы», — сообщил глава ХОВА.

В области уже отапливаются 130 заведений соцсферы – больницы, школы, детсады. По состоянию на утро, 30 многоквартирных домов уже с теплом, отметил Синегубов.

«Пока технических вопросов по поводу начала отопительного сезона по всем населенным пунктам у нас нет. Там, где были проблемы в начале отопительного сезона, имею в виду юридические, например Лозовая, они сейчас сняты. То есть газ, подается в штатном режиме, отопление там уже начали подавать в разные учреждения», — подчеркнул Синегубов.

На вопрос: «Начали ли подавать тепло в жилые дома Харькова?», глава ХОВА ответил так:

«Обычно для того, чтобы разогнать систему отопления, нужно от 3 до 7 суток, поэтому этот процесс уже пошел. Конечно, будем ориентироваться на температурный режим. Если он будет позволять подавать теплоноситель уже в многоквартирные дома, то, конечно, это будет сделано. Мы с Харьковом находимся в полной коммуникации. По нашей информации, носитель уже начали подавать, в том числе, в жилищный фонд», — сказал Синегубов.

По состоянию на утро 1,5% домов в Харькове уже с отоплением, однако цифра меняется каждый час, добавил глава ХОВА. И отметил: с 28 октября все предприятия работали и начали качать теплоноситель по сетям.

«Мы будем учитывать только температурный режим. То есть если температура будет ниже +8 градусов в сутки, то будем подключать и жилищный фонд. Относительно соцсферы принято решение — подключаем ее полностью», — сообщил Синегубов.

По данным главы ХОВА, точно не начнут отопительный сезон в городах Купянск и Волчанск.

Читайте также: Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Популярно
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.10.2025, 14:13
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
28.10.2025, 19:57
Продуктовый апокалипсис: что и по каким ценам будут есть харьковчане до весны
Продуктовый апокалипсис: что и по каким ценам будут есть харьковчане до весны
29.10.2025, 09:35
Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
28.10.2025, 18:55
Новости Харькова – главное за 29 октября: где включили отопление, что с газом
Новости Харькова – главное за 29 октября: где включили отопление, что с газом
29.10.2025, 14:06
Начался отопительный: хватает ли Харькову и области газа (видео)
Начался отопительный: хватает ли Харькову и области газа (видео)
29.10.2025, 14:02

Новости по теме:

10.10.2025
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
01.04.2025
Отопительный сезон на Харьковщине подходит к концу: где уже отключили тепло
15.10.2024
Не раньше 1 ноября — Синегубов ответил, когда на Харьковщине включат отопление
25.03.2024
В Харькове досрочно завершают отопительный сезон: тепло отключат завтра
19.10.2023
Отопительный сезон на Харьковщине: батареи нагрелись в 80 жилых домах — ХОВА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Процесс пошел»: сколько громад включили отопление, тепло ли уже в Харькове 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 13:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже 17 громад Харьковщины начали отопительный сезон. В регионе запустили 66 котельных, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».".