«Процесс пошел»: сколько громад включили отопление, тепло ли уже в Харькове 📹

Уже 17 громад Харьковщины начали отопительный сезон. В регионе запустили 66 котельных, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Почти все абсолютно районы. Это Харьковский, Чугуевский, Лозовский, Берестинский, Купянский районы», — сообщил глава ХОВА.

В области уже отапливаются 130 заведений соцсферы – больницы, школы, детсады. По состоянию на утро, 30 многоквартирных домов уже с теплом, отметил Синегубов.

«Пока технических вопросов по поводу начала отопительного сезона по всем населенным пунктам у нас нет. Там, где были проблемы в начале отопительного сезона, имею в виду юридические, например Лозовая, они сейчас сняты. То есть газ, подается в штатном режиме, отопление там уже начали подавать в разные учреждения», — подчеркнул Синегубов.

На вопрос: «Начали ли подавать тепло в жилые дома Харькова?», глава ХОВА ответил так:

«Обычно для того, чтобы разогнать систему отопления, нужно от 3 до 7 суток, поэтому этот процесс уже пошел. Конечно, будем ориентироваться на температурный режим. Если он будет позволять подавать теплоноситель уже в многоквартирные дома, то, конечно, это будет сделано. Мы с Харьковом находимся в полной коммуникации. По нашей информации, носитель уже начали подавать, в том числе, в жилищный фонд», — сказал Синегубов.

По состоянию на утро 1,5% домов в Харькове уже с отоплением, однако цифра меняется каждый час, добавил глава ХОВА. И отметил: с 28 октября все предприятия работали и начали качать теплоноситель по сетям.

«Мы будем учитывать только температурный режим. То есть если температура будет ниже +8 градусов в сутки, то будем подключать и жилищный фонд. Относительно соцсферы принято решение — подключаем ее полностью», — сообщил Синегубов.

По данным главы ХОВА, точно не начнут отопительный сезон в городах Купянск и Волчанск.