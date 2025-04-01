Отопительный сезон на Харьковщине подходит к концу: где уже отключили тепло
Решение о прекращении отопительного сезона уже приняли в нескольких громадах Харьковской области.
Сначала, 21 марта, глава ХОВА Олег Синегубов рекомендовал местным военным администрациям принять решение об окончании отопительного сезона с учетом климатических норм. В частности, в распоряжении говорилось, что отключить тепло должны, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет превышать +8 градусов.
О завершении отопительного одним из первым сообщил Лозовский горсовет. Теплоснабжение было прекращено с 28 марта. Батареи должны были остаться горячими только в больницах.
С 31 марта тепло отключили в городе Златополь, заявлял мэр Николай Бакшеев.
Также об окончании отопительного сезона с 31 марта сообщали в Изюмском горсовете и Балаклейской военной администрации.
Напомним, 10 марта мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за теплой погоды некоторые горожане беспокоятся об отоплении. Он объяснил, что областной центр перешел на дискретный режим работы котельных. Терехов отметил, что такой подход не дает квартирам остыть и одновременно позволяет экономить ресурсы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: батареи, отопительний сезон, тепло, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение о прекращении отопительного сезона уже приняли в нескольких громадах Харьковской области.".