Отопительный сезон на Харьковщине подходит к концу: где уже отключили тепло

Решение о прекращении отопительного сезона уже приняли в нескольких громадах Харьковской области.

Сначала, 21 марта, глава ХОВА Олег Синегубов рекомендовал местным военным администрациям принять решение об окончании отопительного сезона с учетом климатических норм. В частности, в распоряжении говорилось, что отключить тепло должны, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет превышать +8 градусов.

О завершении отопительного одним из первым сообщил Лозовский горсовет. Теплоснабжение было прекращено с 28 марта. Батареи должны были остаться горячими только в больницах.

С 31 марта тепло отключили в городе Златополь, заявлял мэр Николай Бакшеев.

Также об окончании отопительного сезона с 31 марта сообщали в Изюмском горсовете и Балаклейской военной администрации.

Напомним, 10 марта мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за теплой погоды некоторые горожане беспокоятся об отоплении. Он объяснил, что областной центр перешел на дискретный режим работы котельных. Терехов отметил, что такой подход не дает квартирам остыть и одновременно позволяет экономить ресурсы.