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Этот отопительный сезон стал самым тяжелым, когда его завершат: данные мэра

Общество 11:05   16.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Этот отопительный сезон стал самым тяжелым, когда его завершат: данные мэра Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал, как прошел этот отопительный сезон в городе, а также рассказал, когда его будут завершать.

Городской голова сообщил, что несмотря на кратковременное потепление в Харькове, полностью прекращать подачу тепла в дома горожан пока что не планируют.

«Потому что сегодня есть понижение температуры. Кроме этого мы имеем прогноз по снижению температурного режима, но мы очень пристально сегодня отслеживаем, какой прогноз погоды. Так, когда тепло, мы ввели дифференцированное отопление и значительно экономим газ и для нас это очень важно. И при случае, как только будет такая возможность и будет хороший прогноз погоды, потеплее, то мы будем понемногу останавливать отопительный сезон», – сказал Терехов.

Также он ответил на вопрос ведущей – насколько этот сезон выдался тяжелым для города.

«Знаете, хочу сказать, что очень тяжелый, слишком тяжелый отопительный сезон и самый тяжелый отопительный сезон за все годы. И помните, что 25 декабря у нас было попадание – 13 ракет из 400 было выпущено по городу Харькову. И были разбиты котельные и ТЭЦ. И знаете, я еще раз хочу поблагодарить наши «Тепловые сети», которые реагировали, очень быстро реагировали на эти все вызовы. И нам удалось получить систему обеспечения теплоснабжения города и практически люди не увидели этого всего», – добавил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 11:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал, как прошел этот отопительный сезон в городе, а также рассказал, когда его будут завершать.".