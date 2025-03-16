Цей опалювальний сезон став найважчим, коли його завершать: дані Терехова
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував, як пройшов цей опалювальний сезон у місті, а також розповів, коли його завершуватимуть.
Міський голова повідомив, що попри короткочасне потепління в Харкові, повністю припиняти подачу тепла до будинків городян поки що не планують.
“Бо сьогодні є пониження температури. Крім цього ми маємо прогноз щодо зниження температурного режиму, але ми дуже пильно сьогодні відслідковуємо, який прогноз погоди. Так, коли тепло, ми ввели диференційоване опалення і значно економимо газ і для нас це дуже важливо. І при нагоді, як тільки буде така можливість і буде гарний прогноз погоди, потеплішає, то ми будемо потрошечку зупиняти опалювальний сезон”, – сказав Терехов.
Також він відповів на запитання ведучої – наскільки цей сезон видався тяжким для міста.
“Знаєте, хочу сказати, що дуже важкий, занадто важкий опалювальний сезон і найважчий опалювальний сезон за всі роки. І пам’ятаєте, що 25 грудня у нас було потрапляння 13 ракет з 400 було випущено по місту Харкову. І були розтрощені котельні і ТЕЦ. І знаєте, я ще раз хочу подякувати нашим «Тепловим мережам», які реагували, дуже швидко реагували на ці всі виклики і нам вдалося отримати систему забезпечення теплопостачання міста і практично люди не побачили цього всього”, – додав міський голова.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував, як пройшов цей опалювальний сезон у місті, а також розповів, коли його завершуватимуть.".