Терехов відповів, чого не вистачає Харкову (відео)
В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в місті фіксують певний дефіцит кадрів. Крім цього, за його словами, Харкову не вистачає спокою.
«Ми чудово розуміємо, що йде війна і лунають тривоги, є і обстріли. Сьогодні є певний дефіцит у нас з кадрами. Це різні професії. Для нас дуже важливі сьогодні і водії, і лікарі, і середній медичний персонал», – сказав мер.
Міський голова додав, що наразі в місті є можливість працевлаштовувати людей, і перекваліфіковувати їх.
«Щоб вони мали інші професії, ніж ті, що мали в мирному житті. Для того, щоб вони працювали в наших комунальних підприємствах, ми із задоволенням приймаємо людей, щоб вони працювали у Харкові і забезпечували життєдіяльність нашого міста», – підкреслив Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 17:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в місті фіксують певний дефіцит кадрів. Крім цього, за його словами, Харкову не вистачає спокою.".