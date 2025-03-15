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Терехов відповів, чого не вистачає Харкову (відео)

Суспільство 17:37   15.03.2025
Вікторія Яковенко
Терехов відповів, чого не вистачає Харкову (відео) Скриншот

В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в місті фіксують певний дефіцит кадрів. Крім цього, за його словами, Харкову не вистачає спокою.

«Ми чудово розуміємо, що йде війна і лунають тривоги, є і обстріли. Сьогодні є певний дефіцит у нас з кадрами. Це різні професії. Для нас дуже важливі сьогодні і водії, і лікарі, і середній медичний персонал», – сказав мер.

Міський голова додав, що наразі в місті є можливість працевлаштовувати людей, і перекваліфіковувати їх.

«Щоб вони мали інші професії, ніж ті, що мали в мирному житті. Для того, щоб вони працювали в наших комунальних підприємствах, ми із задоволенням приймаємо людей, щоб вони працювали у Харкові і забезпечували життєдіяльність нашого міста», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 17:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в місті фіксують певний дефіцит кадрів. Крім цього, за його словами, Харкову не вистачає спокою.".