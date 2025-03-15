Чим Китай допоміг РФ, розповіли військові на Харківщині: огляд фронту

Російський плацдарм на правому березі Осколу розширюється в дивному напрямку. Третя ОШБр заявила про «китайський Ленд-ліз» у росіян. На тлі перемовин про мир СБУ попередила про активізацію російської пропаганди. У Харкові «не поділили» диференційовану тривогу. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

40 атак за добу зафіксував Генштаб ЗСУ на Куп’янському напрямку 11 березня. Захисники не інформували про причини загострення. Радикальних змін на лінії фронту через нього не відбулося. Цьому сплеску штурмів передувало вибиття окупантів зі плацдарму поблизу села Синьківка. Аналітики DeepState відзначили успіх СОУ на цій ділянці фронту та позначили частину території як звільнену. Це побічно підтвердили й російські джерела. Інститут вивчення війни процитував ворожого блогера, який визнав, що російська оборонна лінія на ділянці біля Синьківки – крихка та недостатньо укомплектована. На правому березі Осколу тим часом окупанти намагаються розширювати свій плацдарм, проте йдуть не до Куп’янська, а в бік власного кордону в районі Фиголівки.

Наступають «куди можуть»

Дивний рух росіян, що не збігається з наміром оточувати Куп’янськ, відзначили аналітики «Інформаційного спротиву». Окупанти розширюють зону контролю між Фиголівкою та Новомлинськом. У СОУ підтвердили: ворогу вдалося перекинути на правий берег Осколу певну кількість технічних засобів. Для цього скористалися морозами, коли річку скувало достатньо міцною кригою. Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець в огляді 13 березня відзначив, що значних успіхів окупантам по той бік річки досягнути не вдається. Росіяни досі не можуть зайняти Западне та Дворічну. Щобільше СОУ вдалося повністю відтіснити загарбників на схід від траси Дворічна-Куп’янськ. Тож єдиним сумнівним успіхом російського війська за останній час стало те саме просування на відстань близько кілометра на північ від Фиголівки – в бік державного кордону.

На тлі розмов про перемир’я активізувались російські ботоферми

За даними СБУ, ворожі пропагандисти, блогери й так звані «експерти» на тлі перемовин, що проводять США з Україною та РФ, розповсюджують тези про «втрату суб’єктності» Україною та занепадницькі настрої. Мета росіян – розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні, спотворити дані про ситуацію на фронті та створити ілюзію протестних настроїв. Громадян закликають бути пильними, дотримуватися інформаційної гігієни та не реагувати на ворожі провокації.

Китайський «Ленд-ліз» для Росії помітила 3 ОШБр

Третя штурмова бригада ЗСУ, що воює на Борівському напрямку на Харківщині, виявила, чим Китай допомагає РФ. І це не військова техніка. Зокрема, військові відмічають китайські мотоцикли.

У Харкові «не поділили» диференційовану тривогу

Диференційована тривога, що запрацювала в Харкові, залишається темою дискусії між ХОВА та мерією. Як розповіли в міськраді, за 2,5 тижні роботи система показала свою ефективність. Кажуть: кількість тривог у Харкові зменшилася за цей період на 35 годин. На цьому тлі в харківських телеграм-каналах поширили аудіозапис промови Синєгубова, де він пояснював, що та тривога, яку включили в Харкові, не є насправді диференційованою. Згодом він пояснив: говорив про вдосконалення подачі сигналу по різних районах міста Харкова. Щоб окремо спрацьовували сирени в Холодногірському, Новобаварському та інших районах. Зараз такої диференціації немає, але реалізувати її – спільне завдання з Генштабом, ДСНС та іншими службами. У мерії прокоментували: те, про що говорить начальник ХОВА, юридично не передбачено. Райони Харкова не є окремими адміністративно-територіальними одиницями, пояснив у коментарі МГ «Об’єктив» директор департаменту з надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких.