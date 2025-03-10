Live
  • Пн 10.03.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.21
  • EUR 44.73

“Це вже як мем”: чому ситуацію біля Осколу Коваленко вважає забавною

Україна 09:41   10.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Це вже як мем”: чому ситуацію біля Осколу Коваленко вважає забавною Скриншот

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що відбувається на Куп’янщині, а також чому армія РФ не може просунутися. 

За його даними, зараз росіяни розширюють зону контролю між Фиголівкою та Новомлинськом.

“Було б логічним, якби вони йшли навпаки – якби вони йшли на південь, якби вони намагалися рухатися в напрямку на Куп’янськ. Або досить такий фантастичний варіант – це рух в напрямку до Великого Бурлука, тобто йдеться про взагалі зовсім інший напрямок. Що намагаються зробити таким чином російські окупаційні війська? Російські окупаційні війська таким чином намагаються рухатися хоча б кудись, демонструвати хоча б якусь прогресію, хоча б якийсь розвиток подій. І вони розширюють зону до саме кордону з Російською Федерацією, тому що там вони зможуть утворити буферну зону. Там вони не вперлись в наші рубежі та наші лінії оборони, де ми поступово їх виснажуємо. І підрозділи 69-ї МСД не можуть повноцінно накопичувати потенціал для того, щоб утворювати тактичне ударне угруповання для подальшого руху на той самий Купʼянськ. І саме через це росіяни рухаються, ну, хоча б кудись. До кордону? До кордону. Створити буферну зону? Створити буферну зону. Зробити якийсь такий собі аналог півночі Харківщини в районі Вовчанську та у напрямку на Липці? Так, цілком можливо”, – сказав Коваленко.

Все це вказує лише на те, що росіяни просто не мають необхідних ресурсів для того, щоб просуватися хоча б на якомусь напрямку. Окремо аналітик також прокоментував ситуацію, що склалася між Кругляківкою та Колісниківкою.

“Зараз тут переважно стагнація. Росіяни дійсно намагаються максимально концентрувати сили 20-ї загальної військової армії, 1-ї танкової армії, використовують потенціал таких підрозділів, як 27-ма окрема мотострілецька бригада, 4-та танкова дивізія, для того, щоб розширити зону контролю як на південь, так і на північ, як через Колісниківку, так і через Кругляківку, як на Борову, так і на Купʼянськ. Результат ми бачимо. Вони на сам лівий берег річки Оскіл вийшли, але на цьому все. Якогось дуже швидкого розширення не відбувається через… Це вже як мем, це вже як, я не знаю, це вже буде лунати постійно, як пояснення, чому так відбувається. Не вистачає ресурсу”, – констатував аналітик. 

Відео: Oboz.ua

Читайте також: Вже добу намагаються повернути світло: через обстріл РФ знеструмлена частину Ізюмщини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“Це вже як мем”: чому ситуацію біля Осколу Коваленко вважає забавною
“Це вже як мем”: чому ситуацію біля Осколу Коваленко вважає забавною
10.03.2025, 09:41
Троє рибалок за добу провалилися під кригу на Харківщині – врятували не всіх
Троє рибалок за добу провалилися під кригу на Харківщині – врятували не всіх
09.03.2025, 18:25
Терехов: Проблем із роботою немає у Харкові, є проблеми з зарплатами
Терехов: Проблем із роботою немає у Харкові, є проблеми з зарплатами
09.03.2025, 12:39
Добу намагаються повернути світло: через удар РФ знеструмлена частина Ізюмщини
Добу намагаються повернути світло: через удар РФ знеструмлена частина Ізюмщини
10.03.2025, 08:40
Побутові пожежі, загоряння в екосистемах, трагедії на льоду: зведення від ДСНС
Побутові пожежі, загоряння в екосистемах, трагедії на льоду: зведення від ДСНС
10.03.2025, 07:46
Новини Харкова — головне 10 березня: Ізюмщина без світла, було 52 пожежі
Новини Харкова — головне 10 березня: Ізюмщина без світла, було 52 пожежі
10.03.2025, 08:46

Новини за темою:

10:15
Машовець розповів, що “навіює певні побоювання” на Куп’янщині
12:48
«Ціна влади» у Харкові: скільки йде з бюджету міста на утримання чиновників
12:10
“Не можу сказати, що Харків може спати спокійно” – Коваленко
14:56
«Захоплення Козачої Лопані – можливо» – Коваленко про «наступ на Харків»
14:34
Захистять небо над Харковом від КАБів літаки, а не Patriot – аналітик ISW

Ви читали новину: «“Це вже як мем”: чому ситуацію біля Осколу Коваленко вважає забавною»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 09:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що відбувається на Куп’янщині, а також чому армія РФ не може просунутися. ".