“Це вже як мем”: чому ситуацію біля Осколу Коваленко вважає забавною

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що відбувається на Куп’янщині, а також чому армія РФ не може просунутися.

За його даними, зараз росіяни розширюють зону контролю між Фиголівкою та Новомлинськом.

“Було б логічним, якби вони йшли навпаки – якби вони йшли на південь, якби вони намагалися рухатися в напрямку на Куп’янськ. Або досить такий фантастичний варіант – це рух в напрямку до Великого Бурлука, тобто йдеться про взагалі зовсім інший напрямок. Що намагаються зробити таким чином російські окупаційні війська? Російські окупаційні війська таким чином намагаються рухатися хоча б кудись, демонструвати хоча б якусь прогресію, хоча б якийсь розвиток подій. І вони розширюють зону до саме кордону з Російською Федерацією, тому що там вони зможуть утворити буферну зону. Там вони не вперлись в наші рубежі та наші лінії оборони, де ми поступово їх виснажуємо. І підрозділи 69-ї МСД не можуть повноцінно накопичувати потенціал для того, щоб утворювати тактичне ударне угруповання для подальшого руху на той самий Купʼянськ. І саме через це росіяни рухаються, ну, хоча б кудись. До кордону? До кордону. Створити буферну зону? Створити буферну зону. Зробити якийсь такий собі аналог півночі Харківщини в районі Вовчанську та у напрямку на Липці? Так, цілком можливо”, – сказав Коваленко.

Все це вказує лише на те, що росіяни просто не мають необхідних ресурсів для того, щоб просуватися хоча б на якомусь напрямку. Окремо аналітик також прокоментував ситуацію, що склалася між Кругляківкою та Колісниківкою.

“Зараз тут переважно стагнація. Росіяни дійсно намагаються максимально концентрувати сили 20-ї загальної військової армії, 1-ї танкової армії, використовують потенціал таких підрозділів, як 27-ма окрема мотострілецька бригада, 4-та танкова дивізія, для того, щоб розширити зону контролю як на південь, так і на північ, як через Колісниківку, так і через Кругляківку, як на Борову, так і на Купʼянськ. Результат ми бачимо. Вони на сам лівий берег річки Оскіл вийшли, але на цьому все. Якогось дуже швидкого розширення не відбувається через… Це вже як мем, це вже як, я не знаю, це вже буде лунати постійно, як пояснення, чому так відбувається. Не вистачає ресурсу”, – констатував аналітик.

Відео: Oboz.ua