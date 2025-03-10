«Это уже как мем»: почему ситуацию у Оскола Коваленко считает забавной

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, что происходит на Купянщине, а также почему армия РФ не может продвинуться.

По его данным, сейчас россияне расширяют зону контроля между Фиголовкой и Новомлынском.

«Было бы логичным, если бы они шли наоборот – если бы они шли на юг, пытались бы они двигаться в направлении на Купянск. Или достаточно такой фантастический вариант – это движение по направлению к Великому Бурлуку. То есть, речь идет вообще о другом направлении. Что пытаются сделать таким образом российские оккупационные войска? Российские оккупационные войска таким образом пытаются двигаться хотя бы куда-то, демонстрировать хотя бы какую-нибудь прогрессию, хотя бы какое-то развитие событий. И они расширяют зону до самой границы с Российской Федерацией, потому что там они смогут образовать буферную зону. Там они не уперлись в наши рубежи и линии обороны, где мы постепенно их истощаем. И подразделения 69-й МСД не могут полноценно накапливать потенциал для того, чтобы образовывать тактическую ударную группировку для дальнейшего движения на тот же Купянск. И именно поэтому россияне двигаются, ну, хотя бы куда-то. До границы? До границы. Создать буферную зону? Создать буферную зону. Сделать какой-нибудь аналог севера Харьковщины в районе Волчанске и по направлению на Липцы? Да, вполне возможно», – сказал Коваленко.

Все это указывает лишь на то, что у россиян просто нет необходимых ресурсов для того, чтобы продвигаться на каком-либо направлении. Отдельно аналитик также прокомментировал ситуацию, которая сложилась между Кругляковкой и Колесниковкой.

«Сейчас здесь в основном стагнация. Россияне действительно пытаются максимально концентрировать силы 20-й общей военной армии, 1-й танковой армии, используют потенциал таких подразделений, как 27-я отдельная мотострелковая бригада, 4-я танковая дивизия, для того, чтобы расширить зону контроля как на юг, так и на север, как через Колесникову, так и через Кругляковку, как на Боровую, так и на Купянск. Результат мы видим. Они на сам левый берег реки Оскол вышли, но на этом все. Какого-то очень быстрого расширения не происходит из-за… Это уже как мем, это уже как, я не знаю… Это будет звучать постоянно, как объяснение, почему так происходит. Не хватает ресурса», – констатировал аналитик.

Видео: Oboz.ua