Уже сутки пытаются вернуть свет: из-за обстрела РФ обесточена часть Изюмщины

Об обстрелах РФ, а также последствиях ударов сообщил в утренней сводке за 10 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне утром враг обстрелял Изюмский район. Прилетело по Боровской громаде – вследствие удара повреждены линии электропередач, без света остались Пески-Радьковские и Малеевка. Энергетики до сих пор пытаются восстановить ЛЭП и вернуть электроснабжение, уточнил Синегубов.

«09:45 Изюмский р-н, с. Боровая. В результате попадания 1 КАБ по ранее разрушенному зданию горела сухая трава на открытой территории. Повреждены 2 частных дома, здание боровского коммунального предприятия, 3 автомобиля. Информация о пострадавших не поступала. В общей сложности зафиксировали пуски трех КАБ», – сообщил начальник ХОВА.

После обеда, в 13:00 по Богодухощине вновь прилетело. Дрон сбросил взрывоопасный предмет, из-за чего погибли трое гражданских – женщина и двое мужчин. Также известно о пострадавшей.

«23:26 Купянский р-н, Шевченковская ТГ, с. Верхнезвездское. В результате попадания 2-х БпЛА типа «Шахед» на территории агропредприятия возник пожар. Повреждены ангар, 6 тракторов, 1 фура и горели конструктивные элементы ангара. Пострадавших нет», – пишет Синегубов.