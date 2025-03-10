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Добу намагаються повернути світло: через удар РФ знеструмлена частина Ізюмщини

Події 08:40   10.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Добу намагаються повернути світло: через удар РФ знеструмлена частина Ізюмщини Скріншот

Про обстріли РФ, а також наслідки ударів повідомив у ранковому зведенні за 10 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні вранці ворог обстріляв Ізюмський район. Прилетіло по Боровській громаді – внаслідок удару пошкоджені лінії електропередач, без світла залишилися Піски-Радьківські та Маліївка. Енергетики досі намагаються відновити ЛЕП та повернути електропостачання, уточнив Синєгубов.

09:45 Ізюмський р-н., с. Борова. Внаслідок влучання 1 КАБ по раніше зруйнованій будівлі горіла суха трава на відкритій території. Пошкоджено 2 приватних будинки, будівлю борівського комунального підприємства, 3 автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом зафіксували пуски трьох КАБ”, – повідомив начальник ХОВА.

Після обіду, о 13:00 по Богодухівщині знову прилетіло. Дрон скинув вибухонебезпечний предмет, через що загинули троє цивільних – жінка та двоє чоловіків. Також відомо про постраждалу.

“23-26 Куп’янський р-н, Шевченківська ТГ, с. Верхньозорянське. Унаслідок влучання 2-ох БпЛА типу “Шахед” на території агропідприємства виникла пожежа. Пошкоджено ангар, 6 тракторів, 1 фура та горіли конструктивні елементи ангара. Постраждалих немає”, – пише Синєгубов.

Читайте також: П’ять населених пунктів на Харківщині РФ обстріляла з авіації – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 08:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли РФ, а також наслідки ударів повідомив у ранковому зведенні за 10 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".