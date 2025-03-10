Добу намагаються повернути світло: через удар РФ знеструмлена частина Ізюмщини
Про обстріли РФ, а також наслідки ударів повідомив у ранковому зведенні за 10 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Напередодні вранці ворог обстріляв Ізюмський район. Прилетіло по Боровській громаді – внаслідок удару пошкоджені лінії електропередач, без світла залишилися Піски-Радьківські та Маліївка. Енергетики досі намагаються відновити ЛЕП та повернути електропостачання, уточнив Синєгубов.
“09:45 Ізюмський р-н., с. Борова. Внаслідок влучання 1 КАБ по раніше зруйнованій будівлі горіла суха трава на відкритій території. Пошкоджено 2 приватних будинки, будівлю борівського комунального підприємства, 3 автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом зафіксували пуски трьох КАБ”, – повідомив начальник ХОВА.
Після обіду, о 13:00 по Богодухівщині знову прилетіло. Дрон скинув вибухонебезпечний предмет, через що загинули троє цивільних – жінка та двоє чоловіків. Також відомо про постраждалу.
“23-26 Куп’янський р-н, Шевченківська ТГ, с. Верхньозорянське. Унаслідок влучання 2-ох БпЛА типу “Шахед” на території агропідприємства виникла пожежа. Пошкоджено ангар, 6 тракторів, 1 фура та горіли конструктивні елементи ангара. Постраждалих немає”, – пише Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 08:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли РФ, а також наслідки ударів повідомив у ранковому зведенні за 10 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".