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П’ять населених пунктів на Харківщині РФ обстріляла з авіації – Генштаб

Україна 08:09   10.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ять населених пунктів на Харківщині РФ обстріляла з авіації – Генштаб

Вранці 10 березня Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківщині, а також втрати росіян.

На Харківському напрямку було шість боїв біля Вовчанська. На Куп’янському – ворог намагався штурмувати позиції українських захисників чотири рази.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки та Загризового”, – пишуть у Генштабі.

Протягом доби росіяни випустили авіабомби на такі населені пункти області: Борову, Козачу Лопань, Слатине, Прудянку та Вовчанські Хутори.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога.

Читайте також: Росіяни накопичують сили для початку штурмів на Куп’янському напрямку – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 08:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 10 березня Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківщині, а також втрати росіян.".