П’ять населених пунктів на Харківщині РФ обстріляла з авіації – Генштаб

Вранці 10 березня Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківщині, а також втрати росіян.

На Харківському напрямку було шість боїв біля Вовчанська. На Куп’янському – ворог намагався штурмувати позиції українських захисників чотири рази.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки та Загризового”, – пишуть у Генштабі.

Протягом доби росіяни випустили авіабомби на такі населені пункти області: Борову, Козачу Лопань, Слатине, Прудянку та Вовчанські Хутори.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога.