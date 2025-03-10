П’ять населених пунктів на Харківщині РФ обстріляла з авіації – Генштаб
Вранці 10 березня Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківщині, а також втрати росіян.
На Харківському напрямку було шість боїв біля Вовчанська. На Куп’янському – ворог намагався штурмувати позиції українських захисників чотири рази.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки та Загризового”, – пишуть у Генштабі.
Протягом доби росіяни випустили авіабомби на такі населені пункти області: Борову, Козачу Лопань, Слатине, Прудянку та Вовчанські Хутори.
Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 08:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 10 березня Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківщині, а також втрати росіян.".