Пять населенных пунктов на Харьковщине РФ обстреляла из авиации – Генштаб

Утром 10 марта Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковщине, а также потерях россиян.

На Харьковском направлении было шесть боев около Волчанска. На Купянском – враг пытался штурмовать позиции украинских защитников четыре раза.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Петропавловки и Загрызово», – пишут в Генштабе.

В течение суток россияне выпустили авиабомбы на такие населенные пункты области: Боровую, Казачью Лопань, Слатино, Прудянку и Волчанские Хутора.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях врага.