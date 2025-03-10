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Пять населенных пунктов на Харьковщине РФ обстреляла из авиации – Генштаб

Украина 08:09   10.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пять населенных пунктов на Харьковщине РФ обстреляла из авиации – Генштаб

Утром 10 марта Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковщине, а также потерях россиян.

На Харьковском направлении было шесть боев около Волчанска. На Купянском – враг пытался штурмовать позиции украинских защитников четыре раза.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Петропавловки и Загрызово», – пишут в Генштабе.

В течение суток россияне выпустили авиабомбы на такие населенные пункты области: Боровую, Казачью Лопань, Слатино, Прудянку и Волчанские Хутора.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях врага.

Читайте также: Россияне копят силы для начала штурмов на Купянском направлении – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 08:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 марта Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковщине, а также потерях россиян.".