Пять населенных пунктов на Харьковщине РФ обстреляла из авиации – Генштаб
Утром 10 марта Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковщине, а также потерях россиян.
На Харьковском направлении было шесть боев около Волчанска. На Купянском – враг пытался штурмовать позиции украинских защитников четыре раза.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Петропавловки и Загрызово», – пишут в Генштабе.
В течение суток россияне выпустили авиабомбы на такие населенные пункты области: Боровую, Казачью Лопань, Слатино, Прудянку и Волчанские Хутора.
Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях врага.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, война, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 08:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 марта Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковщине, а также потерях россиян.".