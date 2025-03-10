Россияне копят силы для начала штурмов на Купянском направлении – ISW

В целом, за последнее время ситуация на Харьковщине не изменилась – россияне не смогли продвинуться, ВСУ сдерживают все штурмы врага, констатировали в Институте изучения войны (ISW).

Оккупанты пытались прорваться на Харьковском направлении, атаковали позиции украинских защитников в районе Волчанска, но продвинуться не смогли. Подобная ситуация сложилась и на Купянщине. Там СОУ отбивали наступления ВС РФ около Кондрашовки, Петропавловки и Степной Новоселовки.

«Спикер украинской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил, что российские войска накапливают силы в этом районе для ведения штурма при будущих благоприятных погодных условиях. Спикер отметил, что российские силы обычно ведут штурм небольшой пехотой и редко используют мотоциклы и бронетехнику. Спикер заявил, что российские войска осуществляют пять — семь атак в этом районе в день и во время штурмов пехота терпит потери от 80 до 90 процентов», – отметили в Институте изучения войны.

Тем временем враг не смог изменить линию фронта и на Боровском направлении. Атаки в районе Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызово не увенчались успехом.