Пожилая женщина ранена из-за удара FPV-дрона по селу на Харьковщине

9 марта около 16:15 FPV-дрон россиян ударил по частным жилым домам в селе Ивашки на Золочевщине.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

69-летняя женщина получила осколочные ранения.

Ранее стало известно, что двое гражданских людей погибли из-за удара русского дрона по селу Ивашки Золочевской громады.