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Пожилая женщина ранена из-за удара FPV-дрона по селу на Харьковщине

Происшествия 21:11   09.03.2025
Оксана Якушко
Пожилая женщина ранена из-за удара FPV-дрона по селу на Харьковщине

9 марта около 16:15 FPV-дрон россиян ударил по частным жилым домам в селе Ивашки на Золочевщине.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

69-летняя женщина получила осколочные ранения.

Ранее стало известно, что двое гражданских людей погибли из-за удара русского дрона по селу Ивашки Золочевской громады.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 21:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 марта около 16:15 FPV-дрон россиян ударил по частным жилым домам в селе Ивашки на Золочевщине.".