Пожилая женщина ранена из-за удара FPV-дрона по селу на Харьковщине
9 марта около 16:15 FPV-дрон россиян ударил по частным жилым домам в селе Ивашки на Золочевщине.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
69-летняя женщина получила осколочные ранения.
Ранее стало известно, что двое гражданских людей погибли из-за удара русского дрона по селу Ивашки Золочевской громады.
Читайте также: Терехов рассказал, куда денут переселенцев из общежитий Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, ивашки, раненая, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожилая женщина ранена из-за удара FPV-дрона по селу на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 21:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 марта около 16:15 FPV-дрон россиян ударил по частным жилым домам в селе Ивашки на Золочевщине.".