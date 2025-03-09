Літня жінка поранена через удар FPV-дрона по селу на Харківщині
9 березня близько 16:15 FPV-дрон росіян ударив по приватних житлових будинках у селі Івашки на Золочівщині.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
69-річна жінка отримала осколкові поранення.
Раніше стало відомо, що двоє цивільних людей загинули через удар російського дрона по селу Івашки Золочівської громади.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, ивашки, раненая, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 21:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 березня близько 16:15 FPV-дрон росіян ударив по приватних житлових будинках у селі Івашки на Золочівщині.".