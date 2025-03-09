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Літня жінка поранена через удар FPV-дрона по селу на Харківщині

Події 21:11   09.03.2025
Оксана Якушко
Літня жінка поранена через удар FPV-дрона по селу на Харківщині

9 березня близько 16:15 FPV-дрон росіян ударив по приватних житлових будинках у селі Івашки на Золочівщині.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

69-річна жінка отримала осколкові поранення.

Раніше стало відомо, що двоє цивільних людей загинули через удар російського дрона по селу Івашки Золочівської громади.

Читайте також: Двоє загиблих – росіяни вдарили БпЛА по селу на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 21:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 березня близько 16:15 FPV-дрон росіян ударив по приватних житлових будинках у селі Івашки на Золочівщині.".