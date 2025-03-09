Літня жінка поранена через удар FPV-дрона по селу на Харківщині

9 березня близько 16:15 FPV-дрон росіян ударив по приватних житлових будинках у селі Івашки на Золочівщині.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

69-річна жінка отримала осколкові поранення.

Раніше стало відомо, що двоє цивільних людей загинули через удар російського дрона по селу Івашки Золочівської громади.