Двоє загиблих – росіяни вдарили БпЛА по селу на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
Двоє цивільних людей загинули через удар російського дрона по селу Івашки Золочівської громади.
Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Ворог вдарив дроном по с.Івашки Золочевської громади. Двоє загиблих цивільних – жінка та чоловік. Ще один чоловік отримав важке поранення, триває госпіталізація», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, дрон, Олег Синегубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 14:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє цивільних людей загинули через удар російського дрона по селу Івашки Золочівської громади.".