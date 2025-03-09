Двоє загиблих – росіяни вдарили БпЛА по селу на Харківщині

Двоє цивільних людей загинули через удар російського дрона по селу Івашки Золочівської громади.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог вдарив дроном по с.Івашки Золочевської громади. Двоє загиблих цивільних – жінка та чоловік. Ще один чоловік отримав важке поранення, триває госпіталізація», – розповів Синєгубов.