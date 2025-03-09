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Двоє загиблих – росіяни вдарили БпЛА по селу на Харківщині

Події 14:43   09.03.2025
Оксана Якушко
Двоє загиблих – росіяни вдарили БпЛА по селу на Харківщині Фото: ukrinform.ua

Двоє цивільних людей загинули через удар російського дрона по селу Івашки Золочівської громади.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог вдарив дроном по с.Івашки Золочевської громади. Двоє загиблих цивільних – жінка та чоловік. Ще один чоловік отримав важке поранення, триває госпіталізація», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 14:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє цивільних людей загинули через удар російського дрона по селу Івашки Золочівської громади.".