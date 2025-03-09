Двое погибших – россияне ударили БпЛА по селу на Харьковщине

Двое гражданских людей погибли из-за удара русского дрона по селу Ивашки Золочевской громады.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг ударил дроном по селу Ивашки Золочевской громады. Двое погибших гражданских – женщина и мужчина. Еще один человек получил тяжелое ранение, идет госпитализация», — рассказал Синегубов.