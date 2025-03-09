Двое погибших – россияне ударили БпЛА по селу на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
Двое гражданских людей погибли из-за удара русского дрона по селу Ивашки Золочевской громады.
Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Враг ударил дроном по селу Ивашки Золочевской громады. Двое погибших гражданских – женщина и мужчина. Еще один человек получил тяжелое ранение, идет госпитализация», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, Олег Синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 14:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое гражданских людей погибли из-за удара русского дрона по селу Ивашки Золочевской громады.".