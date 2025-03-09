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Двое погибших – россияне ударили БпЛА по селу на Харьковщине

Происшествия 14:43   09.03.2025
Оксана Якушко
Двое погибших – россияне ударили БпЛА по селу на Харьковщине Фото: ukrinform.ua

Двое гражданских людей погибли из-за удара русского дрона по селу Ивашки Золочевской громады.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг ударил дроном по селу Ивашки Золочевской громады. Двое погибших гражданских – женщина и мужчина. Еще один человек получил тяжелое ранение, идет госпитализация», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 14:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое гражданских людей погибли из-за удара русского дрона по селу Ивашки Золочевской громады.".