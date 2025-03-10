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Росіяни накопичують сили для початку штурмів на Куп’янському напрямку – ISW

Україна 07:23   10.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни накопичують сили для початку штурмів на Куп’янському напрямку – ISW

Загалом за останній час ситуація на Харківщині не змінилася – росіяни не змогли просунутися, ЗСУ стримують усі штурми ворога, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).

Окупанти намагалися прорватися на Харківському напрямку, атакували позиції українських захисників у районі Вовчанська, але просунутися не змогли. Подібна ситуація склалася і на Куп’янщині. Там СОУ відбивали наступи ЗС РФ біля Кіндрашівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки.

“Речник української бригади, яка діє на Куп’янському напрямку, заявив, що російські війська накопичують сили в цьому районі для ведення штурму за майбутніх сприятливих погодних умов. Речник зазначив, що російські сили зазвичай ведуть штурм невеликою піхотою і рідко використовують мотоцикли та бронетехніку. Речник заявив, що російські війська здійснюють п’ять-сім атак у цьому районі на день і під час штурмів піхота зазнає втрат від 80 до 90 відсотків”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Тим часом ворог не зміг змінити лінію фронту і на Борівському напрямку. Атаки в районі Лозової, Нової Кругляківки та Загризового не увінчалися успіхом.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 07:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом за останній час ситуація на Харківщині не змінилася – росіяни не змогли просунутися, ЗСУ стримують усі штурми ворога, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).".