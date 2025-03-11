Росіяни прокоментували атаки ЗСУ біля Синьківки – ISW

Окупанти знову не змогли змінити лінію фронту на Харківщині, констатували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на півночі Харківщини стабільна – росіяни намагаються наступати у районі Вовчанська, але українські захисники стримують ворога. Не змогли захопити нові території окупанти і на Борівському напрямку, хоча спроби просунутися останнім часом були досить активними.

“9 і 10 березня російські війська наступали на північний схід від Борової поблизу Лозової, Загризового, Нової Кругляківки й Богуславки і на південний схід від Борової біля Греківки”, – уточнили в ISW.

Марними залишилися штурми РФ та на Куп’янському напрямку. Проте є деяка інформація про контратаки ЗСУ у районі Синьківки.

“Російський мілблогер відповів на заяву українського джерела та вказав, що українські сили могли просунутися в спірну «сіру зону» біля Синьківки, оскільки російська оборонна лінія крихка і недостатньо укомплектована”, – пишуть в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, напередодні автори проєкту Deep State повідомили про успішні атаки ЗСУ на Харківщині. На оновлених картах бойових дій у Харківській області видно, що у Сил оборони України є успіхи на Куп’янському напрямку. Зокрема, ЗСУ змогли відновити втрачені раніше позиції у районі Синьківки.