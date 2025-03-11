Росіяни прокоментували атаки ЗСУ біля Синьківки – ISW
Окупанти знову не змогли змінити лінію фронту на Харківщині, констатували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Ситуація на півночі Харківщини стабільна – росіяни намагаються наступати у районі Вовчанська, але українські захисники стримують ворога. Не змогли захопити нові території окупанти і на Борівському напрямку, хоча спроби просунутися останнім часом були досить активними.
“9 і 10 березня російські війська наступали на північний схід від Борової поблизу Лозової, Загризового, Нової Кругляківки й Богуславки і на південний схід від Борової біля Греківки”, – уточнили в ISW.
Марними залишилися штурми РФ та на Куп’янському напрямку. Проте є деяка інформація про контратаки ЗСУ у районі Синьківки.
“Російський мілблогер відповів на заяву українського джерела та вказав, що українські сили могли просунутися в спірну «сіру зону» біля Синьківки, оскільки російська оборонна лінія крихка і недостатньо укомплектована”, – пишуть в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо, напередодні автори проєкту Deep State повідомили про успішні атаки ЗСУ на Харківщині. На оновлених картах бойових дій у Харківській області видно, що у Сил оборони України є успіхи на Куп’янському напрямку. Зокрема, ЗСУ змогли відновити втрачені раніше позиції у районі Синьківки.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 07:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти знову не змогли змінити лінію фронту на Харківщині, констатували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".