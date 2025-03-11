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Россияне прокомментировали атаки ВСУ около Синьковки – ISW

Украина 07:37   11.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне прокомментировали атаки ВСУ около Синьковки – ISW

Оккупанты вновь не смогли изменить линию фронта в Харьковской области, констатировали аналитики Института изучения войны (ISW).

Ситуация на севере Харьковщине стабильная – россияне пытаются наступать в районе Волчанска, но украинские защитники сдерживают врага. Не смогли захватить новые территории оккупанты и на Боровском направлении, хотя попытки продвинуться за последнее время были достаточно активные.

«9 и 10 марта российские войска наступали северо-восточнее Боровой близ Лозовой, Загрызово, Новой Кругляковки и Богуславки и юго-восточнее Боровой возле Грековки», – уточнили в ISW.

Безуспешными остались штурмы РФ и на Купянском направлении. Однако есть некоторая информация о контратаках ВСУ в районе Синьковки.

«Российский блогер ответил на заявление украинского источника и указал, что украинские силы могли продвинуться в спорную «серую зону» у Синьковки, поскольку российская оборонная линия хрупкая и недостаточно укомплектованная», – пишут в Институте изучения войны.

Напомним, накануне авторы проекта Deep State сообщили об успешных атаках ВСУ на Харьковщине. На обновленных картах боевых действий в Харьковской области видно, что у Сил обороны Украины есть успехи на Купянском направлении. В частности, ВСУ смогли восстановить утраченные ранее позиции в районе Синьковки.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 07:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты вновь не смогли изменить линию фронта в Харьковской области, констатировали аналитики Института изучения войны (ISW).".