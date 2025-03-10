ВСУ успешно контратаковали на Харьковщине: где восстановили позиции

Об успешных атаках на Харьковщине сообщили утром 10 марта аналитики проекта Deep State.

На обновленных картах боевых действий в Харьковской области видно, что у Сил обороны Украины есть успехи на Купянском направлении. В частности, ВСУ смогли восстановить утраченные ранее позиции в районе Синьковки.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко заявил, что у россиян нет необходимых ресурсов для продвижения на Купянщине. На это указывают их попытки расширить зону контроля между Фиголовкой и Новомлынском. По словам аналитика, куда логичнее было бы штурмовать позиции украинских защитников на других направлениях. Однако сейчас ВС РФ пытаются «демонстрировать хотя бы какую-нибудь прогрессию, хотя бы какое-то развитие событий». Тем временем эксперты Института изучения войны сообщили, что враг на данный момент копит силы для начала штурмов на Купянском направлении.