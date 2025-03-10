ВСУ успешно контратаковали на Харьковщине: где восстановили позиции
Об успешных атаках на Харьковщине сообщили утром 10 марта аналитики проекта Deep State.
На обновленных картах боевых действий в Харьковской области видно, что у Сил обороны Украины есть успехи на Купянском направлении. В частности, ВСУ смогли восстановить утраченные ранее позиции в районе Синьковки.
Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко заявил, что у россиян нет необходимых ресурсов для продвижения на Купянщине. На это указывают их попытки расширить зону контроля между Фиголовкой и Новомлынском. По словам аналитика, куда логичнее было бы штурмовать позиции украинских защитников на других направлениях. Однако сейчас ВС РФ пытаются «демонстрировать хотя бы какую-нибудь прогрессию, хотя бы какое-то развитие событий». Тем временем эксперты Института изучения войны сообщили, что враг на данный момент копит силы для начала штурмов на Купянском направлении.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, бои, обстрелы, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 11:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успешных атаках на Харьковщине сообщили утром 10 марта аналитики проекта Deep State.".