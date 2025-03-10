ЗСУ успішно контратакували на Харківщині: де відновили позиції
Про успішні атаки СОУ на Харківщині повідомили вранці 10 березня аналітики проєкту Deep State.
На оновлених картах бойових дій у Харківській області видно, що у Сил оборони України є успіхи на Куп’янському напрямку. Зокрема, ЗСУ змогли відновити втрачені раніше позиції у районі Синьківки.
Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко заявив, що у росіян немає необхідних ресурсів для просування на Куп’янщині. На це вказують їхні спроби розширити зону контролю між Фиголівкою та Новомлинськом. За словами аналітика, набагато логічніше було б штурмувати позиції українських захисників на інших напрямках. Однак зараз ЗС РФ намагаються “демонструвати хоча б якусь прогресію, хоча б якийсь розвиток подій”. Тим часом експерти Інституту вивчення війни повідомили, що ворог наразі накопичує сили для початку штурмів на Куп’янському напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 11:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успішні атаки СОУ на Харківщині повідомили вранці 10 березня аналітики проєкту Deep State.".