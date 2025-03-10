Удар по мясокомбинату в Богодухове: установили личности трех погибших

Правоохранители установили личности трех мужчин, погибших в результате массированных атаки вражеских БпЛА на мясокомбинат в городе Боходухов на Харьковщине ночью 8 марта.

Погибшие – трое мужчин в возрасте 39, 41 и 54 лет, работавших на мясокомбинате, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Там добавили, что после тушения пожара были деблокированы фрагменты человеческих тел. Чтобы установить личности погибших, следователи отобрали образцы биологических материалов у их родственников.

Напомним, около 02:00 8 марта в результате попадания четырех БпЛА типа «Шахед» на территории мясокомбината в Богодухове возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи. Погибли трое гражданских мужчин, еще семь человек получили ранения.