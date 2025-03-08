Есть погибшая: БпЛА атаковал предприятие в Харьковской области — Синегубов

Ночью 8 марта армия РФ атаковала беспилотником гражданское предприятие в Богодухове. Удар был около 02:00.

«К сожалению, один человек погиб, обугленное тело деблокировано из-под завалов, продолжается экспертиза. Еще семь человек получили ранения. Спасательная операция продолжается», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.