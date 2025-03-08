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Есть погибшая: БпЛА атаковал предприятие в Харьковской области — Синегубов

Происшествия 07:11   08.03.2025
Оксана Горун
Есть погибшая: БпЛА атаковал предприятие в Харьковской области — Синегубов Иллюстративное фото

Ночью 8 марта армия РФ атаковала беспилотником гражданское предприятие в Богодухове. Удар был около 02:00.

«К сожалению, один человек погиб, обугленное тело деблокировано из-под завалов, продолжается экспертиза. Еще семь человек получили ранения. Спасательная операция продолжается», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 07:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 8 марта армия РФ атаковала беспилотником гражданское предприятие в Богодухове. Удар был около 02:00".