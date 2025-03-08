Є загибла: БпЛА атакував підприємство в Харківській області – Синєгубов
Ілюстративне фото
Вночі 8 березня армія РФ атакувала безпілотником цивільне підприємство в Богодухові. Удар був близько 2:00.
“На жаль, одна людина загинула, обвуглене тіло деблокували з-під завалів, триває експертиза. Ще сім людей отримали поранення. Рятувальна операція триває“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 07:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 8 березня армія РФ атакувала безпілотником цивільне підприємство в Богодухові. Удар був близько 2:00".