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Є загибла: БпЛА атакував підприємство в Харківській області – Синєгубов

Події 07:11   08.03.2025
Оксана Горун
Є загибла: БпЛА атакував підприємство в Харківській області – Синєгубов Ілюстративне фото

Вночі 8 березня армія РФ атакувала безпілотником цивільне підприємство в Богодухові. Удар був близько 2:00.

На жаль, одна людина загинула, обвуглене тіло деблокували з-під завалів, триває експертиза. Ще сім людей отримали поранення. Рятувальна операція триває“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 07:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 8 березня армія РФ атакувала безпілотником цивільне підприємство в Богодухові. Удар був близько 2:00".