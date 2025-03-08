Сегодня 8 марта: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине отмечают День землеустроителя. Также 8 марта – Международный день борьбы за права женщин и международный мир. В этот день в 1576-м в европейских источниках появилось первое упоминание о городе цивилизации майя – Копан. В 1857-м в Нью-Йорке состоялся «марш пустых кастрюль». В 1910-м французская авиатор Раймонда де Ларош стала первой женщиной, получившей лицензию пилота. В 1950-м советский маршал Климент Ворошилов сделал официальное заявление о наличии в СССР атомной бомбы. В 1983-м президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла». В 1991-м на сцену впервые вышла Верка Сердючка.

Праздники и памятные даты 8 марта

8 марта в Украине – День землеустроителя (отмечают во вторую субботу марта).

В мире – Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

Также сегодня: Международный день женщин-пивоваров, День «Будь плохим», День генеалогии и Международный день поясных сумок (оба отмечают во вторую субботу марта).

8 марта в истории

8 марта 1576 года в европейских источниках появилось первое упоминание о городе цивилизации майя – Копан. О нем упомянул Диего Гарсия де Паласио – испанский путешественник и исследователь – в письме королю Испании Филиппу II. Письмо, конечно, не было посвящено исключительно обнаруженным руинам. Текст назывался «Описание провинции Гватемала».

«В этом документе он описывает провинцию Гватемала географически и культурно, предоставляя обширную информацию о пипили (коренном народе Южной Америки – Ред.) на территории современного Сальвадора. Из-за этого документа он также считается первооткрывателем руин майя в Копане, расположенном в Гондурасе», — пишет испаноязычная Википедия.

Несмотря на то, что руины старинной цивилизации обнаружили в XVI веке, до раскопок здесь дело дошло только в XIX ст.

«Открытая в 1570 году Диего Гарсиа де Паласио стоянка майя Копан является одним из важнейших мест цивилизации майя. Город функционировал как политический, гражданский и религиозный центр долины Копан. Он также являлся политическим и культурным центром большей территории, охватывавшей юго-восточную часть области майя и ее периферию. Первые свидетельства о населении в долине Копан датируются 1500 годом до нашей эры, но первая иммиграция майя из Гватемальского нагорья датируется примерно 100 годом нашей эры. Лидер майя Кинич-Яш-Кук-Мо, происходивший из Тикаля, прибыл в долину Копан в 427 году нашей эры и основал династию из 16 правителей, которая превратила Копан в один из самых выдающихся городов классического периода майя. Великий период Копана, подобный периоду других крупных городов майя, пришелся на 300-900 годы нашей эры. В это время происходило большое культурное развитие со значительными достижениями в математике, астрономии и иероглифическом письме. Археологические остатки и величественные площади раскрывают три основных этапа развития, во время которых развивались храмы, площади, алтарные комплексы и площадки для игры в мяч, которые можно увидеть сегодня, — до того, как город был покинут в начале Х века», — информирует ЮНЕСКО.

Сегодня Копан – это туристическая жемчужина. Она состоит из основного комплекса руин и нескольких второстепенных комплексов вокруг. Комплекс Копан является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

8 марта 1857 года в Нью-Йорке состоялся марш пустых кастрюль. Подробнее.

8 марта 1910 года французская авиатор Раймонда де Ларош стала первой женщиной, получившей лицензию пилота. Подробнее.

8 марта 1950 года советский маршал и заместитель председателя Совмина СССР Климент Ворошилов впервые официально заявил о наличии у страны атомной бомбы. Подробнее.

8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла». Подробнее.

8 марта 1991 года на большую сцену впервые вышла Верка Сердючка. Явление звезды произошло в Полтавском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Николая Гоголя, где Андрей Данилко впервые представил большому количеству зрителей этот образ. Известность к Верке пришла чуть позже – широкая аудитория впервые узнала о ней 1 апреля 1993 года на конкурсе «Юморина» в Полтаве. А вот к обретению «проводницей Верой Валерьевной Сердюк» всеукраинской популярности приобщилась харьковская ТВ-студия «ЧИЗ». Подробности этой истории рассказывал автор и актер «ЧИЗа» Эдуард Верхотуров. С полтавскими актерами из «Миниатюрной компании» харьковчане начали сотрудничать в 1994. Эту творческую компанию Верхотуров для удобства переименовал в «Компот». В нее входили уже тогда Андрей Данилко в образе Верки и знаменитая «мама Веры» — Ирина Белоконь. Харьковские телеюмористы сняли несколько передач с участием полтавчан, а также серию рекламных роликов с Веркой для одного из известных в Украине банков. Уже после этого было «СВ-шоу», выходившее с 1997 года на «1+1», и первые музыкальные клипы. Так постепенно хамоватая проводница с Полтавщины превратилась в звезду, занявшую второе место на Евровидении.

Церковный праздник 8 марта

8 марта чтят память преподобного Феофилакта, исповедника, епископа Никомедийского. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 8 марта, таким будет и лето.

Если в этот день туман, то весной еще будут заморозки.

Если ударит мороз, то он продержится долго.

Что нельзя делать 8 марта

Нельзя злиться, ругаться, отказывать в помощи.

В этот день не стоит начинать новые дела, отправляться в дальний путь и давать деньги взаймы.