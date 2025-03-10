Удар по м’ясокомбінату в Богодухові: встановили особи трьох загиблих

Правоохоронці встановили особи трьох чоловіків, які загинули внаслідок масованих атаки ворожих БпЛА на м’ясокомбінат у місті Богодухів на Харківщині вночі 8 березня.

Загиблі – троє чоловіків віком 39, 41 та 54 років, які працювали на мʼясокомбінаті, зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Там додали, що після гасіння пожежі деблокували фрагменти людських тіл. Щоб встановити особи загиблих, слідчі відібрали зразки біологічних матеріалів у їхніх родичів.

Нагадаємо, близько 02:00 8 березня внаслідок влучання чотирьох БпЛА типу «Шахед» на території мʼясокомбінату в Богодухові виникла пожежа та пошкоджені виробничі цехи, гаражі. Загинули троє цивільних чоловіків, ще семеро людей отримали поранення.