Удар по м’ясокомбінату в Богодухові: встановили особи трьох загиблих
Фото: Олег Синєгубов/Телеграм
Правоохоронці встановили особи трьох чоловіків, які загинули внаслідок масованих атаки ворожих БпЛА на м’ясокомбінат у місті Богодухів на Харківщині вночі 8 березня.
Загиблі – троє чоловіків віком 39, 41 та 54 років, які працювали на мʼясокомбінаті, зазначили у Харківській обласній прокуратурі.
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Там додали, що після гасіння пожежі деблокували фрагменти людських тіл. Щоб встановити особи загиблих, слідчі відібрали зразки біологічних матеріалів у їхніх родичів.
Нагадаємо, близько 02:00 8 березня внаслідок влучання чотирьох БпЛА типу «Шахед» на території мʼясокомбінату в Богодухові виникла пожежа та пошкоджені виробничі цехи, гаражі. Загинули троє цивільних чоловіків, ще семеро людей отримали поранення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Богодухов, мясокомбинат, Харьковская областная прокуратура, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили особи трьох чоловіків, які загинули внаслідок масованих атаки ворожих БпЛА на м’ясокомбінат у місті Богодухів на Харківщині вночі 8 березня.".