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Удар по м’ясокомбінату в Богодухові: встановили особи трьох загиблих

Події 12:08   10.03.2025
Вікторія Яковенко
Удар по м’ясокомбінату в Богодухові: встановили особи трьох загиблих Фото: Олег Синєгубов/Телеграм

Правоохоронці встановили особи трьох чоловіків, які загинули внаслідок масованих атаки ворожих БпЛА на м’ясокомбінат у місті Богодухів на Харківщині вночі 8 березня.

Загиблі – троє чоловіків віком 39, 41 та 54 років, які працювали на мʼясокомбінаті, зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

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Там додали, що після гасіння пожежі деблокували фрагменти людських тіл. Щоб встановити особи загиблих, слідчі відібрали зразки біологічних матеріалів у їхніх родичів.

Нагадаємо, близько 02:00 8 березня внаслідок влучання чотирьох БпЛА типу «Шахед» на території мʼясокомбінату в Богодухові виникла пожежа та пошкоджені виробничі цехи, гаражі. Загинули троє цивільних чоловіків, ще семеро людей отримали поранення.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили особи трьох чоловіків, які загинули внаслідок масованих атаки ворожих БпЛА на м’ясокомбінат у місті Богодухів на Харківщині вночі 8 березня.".