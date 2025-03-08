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На Харківщині знищили другий м’ясокомбінат тієї ж торгової марки: деталі

Події 15:09   08.03.2025
Оксана Горун
На Харківщині знищили другий м’ясокомбінат тієї ж торгової марки: деталі

Нічний удар БпЛА в Богодухові на Харківщині припав по м’ясокомбінату ТМ “М’ясний” – на сторінці підприємства у мережі Фейсбук обговорюють, що це “помста за допомогу ЗСУ”.

Фото руїн виробничих приміщень та жалобну чорну аватарку у фейсбуці розмістив харківський м’ясокомбінат “М’ясний”. Від удару чотирьох “Шахедів” по цьому підприємству вночі загинули троє людей, ще семеро – поранені.

Усі загиблі співробітники м’ясокомбінату вночі перебували на робочих місцях – у цеху обробки м’яса, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Люди вийшли в нічну зміну: готувач фаршу, оператор лінії та вантажник. Територію підприємства ворог атакував шахедами, чотири удари підряд з інтервалом до пів години кожен. Перший прийшовся по гаражах – люди побігли ховатися. Другий безпілотник поцілив в цех, де ще залишалися працівники. Після влучання ця будівля миттєво спалахнула. Шансів вижити там не було, тіла жертв обгоріли вщент, — описав події Болвінов. — Ще два дрони влетіли в ковбасний цех. Полетіло скло. Загалом постраждали семеро людей, більшість із них отримали поранення від уламків скла, що розлетілися в різні боки”.

Він зазначив, що на підприємстві працювали десятки людей та назвав дії російської армії відвертим терором. Наразі слідчі ідентифікують жертв – для цього знадобилося, щоб їхні рідні здали зразки ДНК.

“Зараз ми також перевіряємо список всіх працівників підприємства – необхідно впевнитися, чи не залишився хтось під завалами на згарищі”, – повідомив головний слідчий Харківської області.

Відзначимо, що це вже другий зруйнований росіянами м’ясокомбінат цієї торгової марки. Перший удар був 4 травня 2024 року – по виробництву в Харкові. Тоді постраждали шестеро людей, але обійшлося без загиблих. Вогонь охопив площу близько десяти тисяч квадратних метрів і знищив найновіше обладнання. Російські пропагандисти в мережах заявляли про знищення “стратегічного об’єкта з виробництва дронів”. Власник м’ясокомбінату – депутат Харківської облради від “ЄС” Олександр Скорик тоді повідомив, що зазнав збитків у 500 млн грн. Проте заявив, що релокувати виробництво із Харківської області не планує.

Зараз у коментарях під жалобним постом на сторінці м’ясокомбінату люди припускають, що таке “полювання” окупантів саме на цю торгову марку невипадкове.

“Мстилися за допомогу ЗСУ”, – припустила одна з коментаторів Марина Ісаєнко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 15:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нічний удар БпЛА в Богодухові на Харківщині припав по м’ясокомбінату ТМ “М’ясний” – на сторінці підприємства у мережі Фейсбук обговорюють, що це “помста за допомогу ЗСУ”".