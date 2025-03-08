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Вночі армія РФ вдарила по Печенігам: горів приватний будинок, є постраждалий

Події 08:01   08.03.2025
Оксана Горун
Вночі армія РФ вдарила по Печенігам: горів приватний будинок, є постраждалий Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про три пожежі, що були спричинені обстрілами РФ в області за добу.

Пожежі були в Київському районі Харкова, а також у Чугуївському, Богодухівському районах області. Також рятувальники обстежили місця російських обстрілів у Слобідському районі Харкова та Чугуївському районі області.

Близько 23:45 російські війська влучили в приватне володіння селища Печеніги Чугуївського району. Внаслідок влучання горів будинок на площі 80 м кв. Постраждав 75-річний чоловік. Пожежа оперативно ліквідована. Вночі ворог завдав удару по цивільному підприємству міста Богодухів. Триває ліквідація пожежі”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Усього за добу у регіоні зафіксували 71 пожежу. З них 57 – в екосистемах. Пожежі охопили 47 га. Жителі регіону почали випалювати сухостій, через що вже є перша жертва.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 08:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про три пожежі, що були спричинені обстрілами РФ в області за добу".