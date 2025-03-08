Вночі армія РФ вдарила по Печенігам: горів приватний будинок, є постраждалий
Рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про три пожежі, що були спричинені обстрілами РФ в області за добу.
Пожежі були в Київському районі Харкова, а також у Чугуївському, Богодухівському районах області. Також рятувальники обстежили місця російських обстрілів у Слобідському районі Харкова та Чугуївському районі області.
“Близько 23:45 російські війська влучили в приватне володіння селища Печеніги Чугуївського району. Внаслідок влучання горів будинок на площі 80 м кв. Постраждав 75-річний чоловік. Пожежа оперативно ліквідована. Вночі ворог завдав удару по цивільному підприємству міста Богодухів. Триває ліквідація пожежі”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Читайте також: На вулиці +17: семеро рибалок провалилися під лід за добу на Харківщині (фото)
Усього за добу у регіоні зафіксували 71 пожежу. З них 57 – в екосистемах. Пожежі охопили 47 га. Жителі регіону почали випалювати сухостій, через що вже є перша жертва.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, обстріли, пожежа, спасатели;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі армія РФ вдарила по Печенігам: горів приватний будинок, є постраждалий»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про три пожежі, що були спричинені обстрілами РФ в області за добу".