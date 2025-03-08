Вночі армія РФ вдарила по Печенігам: горів приватний будинок, є постраждалий

Рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про три пожежі, що були спричинені обстрілами РФ в області за добу.

Пожежі були в Київському районі Харкова, а також у Чугуївському, Богодухівському районах області. Також рятувальники обстежили місця російських обстрілів у Слобідському районі Харкова та Чугуївському районі області.

“Близько 23:45 російські війська влучили в приватне володіння селища Печеніги Чугуївського району. Внаслідок влучання горів будинок на площі 80 м кв. Постраждав 75-річний чоловік. Пожежа оперативно ліквідована. Вночі ворог завдав удару по цивільному підприємству міста Богодухів. Триває ліквідація пожежі”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Усього за добу у регіоні зафіксували 71 пожежу. З них 57 – в екосистемах. Пожежі охопили 47 га. Жителі регіону почали випалювати сухостій, через що вже є перша жертва.