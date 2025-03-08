Ночью армия РФ ударила по Печенегам: горел частный дом, есть пострадавший
Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о трех пожарах, вызванных обстрелами РФ в области за сутки.
Пожары были в Киевском районе Харькова, а также в Чугуевском, Богодуховском районах области. Также спасатели обследовали места российских обстрелов в Слободском районе Харькова и Чугуевском районе области.
«Около 23:45 российские войска попали по частному владению в поселке Печенеги Чугуевского района. В результате попадания горел дом на площади 80 м кв. Пострадал 75-летний мужчина. Пожар оперативно ликвидирован. Ночью враг нанес удар по гражданскому предприятию города Богодухов. Идет ликвидация пожара», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Всего за сутки в регионе зафиксировали 71 пожар. Из них 57 — в экосистемах. Пожары охватили там 47 га. Жители региона начали выжигать сухостой, из-за чего есть уже первая жертва.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о трех пожарах, вызванных обстрелами РФ в области за сутки".