Ночью армия РФ ударила по Печенегам: горел частный дом, есть пострадавший

Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о трех пожарах, вызванных обстрелами РФ в области за сутки.

Пожары были в Киевском районе Харькова, а также в Чугуевском, Богодуховском районах области. Также спасатели обследовали места российских обстрелов в Слободском районе Харькова и Чугуевском районе области.

«Около 23:45 российские войска попали по частному владению в поселке Печенеги Чугуевского района. В результате попадания горел дом на площади 80 м кв. Пострадал 75-летний мужчина. Пожар оперативно ликвидирован. Ночью враг нанес удар по гражданскому предприятию города Богодухов. Идет ликвидация пожара», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 71 пожар. Из них 57 — в экосистемах. Пожары охватили там 47 га. Жители региона начали выжигать сухостой, из-за чего есть уже первая жертва.