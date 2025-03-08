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Ночью армия РФ ударила по Печенегам: горел частный дом, есть пострадавший

Происшествия 08:01   08.03.2025
Оксана Горун
Ночью армия РФ ударила по Печенегам: горел частный дом, есть пострадавший Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о трех пожарах, вызванных обстрелами РФ в области за сутки.

Пожары были в Киевском районе Харькова, а также в Чугуевском, Богодуховском районах области. Также спасатели обследовали места российских обстрелов в Слободском районе Харькова и Чугуевском районе области.

«Около 23:45 российские войска попали по частному владению в поселке Печенеги Чугуевского района. В результате попадания горел дом на площади 80 м кв. Пострадал 75-летний мужчина. Пожар оперативно ликвидирован. Ночью враг нанес удар по гражданскому предприятию города Богодухов. Идет ликвидация пожара», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Всего за сутки в регионе зафиксировали 71 пожар. Из них 57 — в экосистемах. Пожары охватили там 47 га. Жители региона начали выжигать сухостой, из-за чего есть уже первая жертва.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о трех пожарах, вызванных обстрелами РФ в области за сутки".