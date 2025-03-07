На улице +17: пять рыбаков провалились под лед за сутки на Харьковщине (фото)

В Харьковской области двое рыбаков 7 марта несмотря на предостережения спасателей вышли на тонкий лед и утонули, еще троих спасли. Трагические события произошли на водоемах Чугуевского и Купянского районов.

Так, ушли под лед и утонули двое рыбаков, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Двоих мужчин, которые рыбачили на Печенежском водохранилище Старосалтовской громады и также провалились под лед, спасли. Также достали живым рыбака из пруда в селе Василенково Шевченковской громады.

Спасатели в очередной раз призывают не выходить на лед, особенно в период весеннего потепления, когда его прочность резко снижается. Даже опытные рыбаки не застрахованы от опасности. Свидетелей чрезвычайной ситуации призывают немедленно звонить по номеру «101».