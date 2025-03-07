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На улице +17: пять рыбаков провалились под лед за сутки на Харьковщине (фото)

Происшествия 18:08   07.03.2025
Елена Нагорная
На улице +17: пять рыбаков провалились под лед за сутки на Харьковщине (фото)

В Харьковской области двое рыбаков 7 марта несмотря на предостережения спасателей вышли на тонкий лед и утонули, еще троих спасли. Трагические события произошли на водоемах Чугуевского и Купянского районов.

Так, ушли под лед и утонули двое рыбаков, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Двоих мужчин, которые рыбачили на Печенежском водохранилище Старосалтовской громады и также провалились под лед, спасли. Также достали живым рыбака из пруда в селе Василенково Шевченковской громады.

Спасатели в очередной раз призывают не выходить на лед, особенно в период весеннего потепления, когда его прочность резко снижается. Даже опытные рыбаки не застрахованы от опасности. Свидетелей чрезвычайной ситуации призывают немедленно звонить по номеру «101».

Тонкий лед на Харьковщине

Тонкий лед на Харьковщине

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 18:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области двое рыбаков 7 марта несмотря на предостережения спасателей вышли на тонкий лед и утонули, еще троих спасли.".