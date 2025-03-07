На улице +17: пять рыбаков провалились под лед за сутки на Харьковщине (фото)
В Харьковской области двое рыбаков 7 марта несмотря на предостережения спасателей вышли на тонкий лед и утонули, еще троих спасли. Трагические события произошли на водоемах Чугуевского и Купянского районов.
Так, ушли под лед и утонули двое рыбаков, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Двоих мужчин, которые рыбачили на Печенежском водохранилище Старосалтовской громады и также провалились под лед, спасли. Также достали живым рыбака из пруда в селе Василенково Шевченковской громады.
Спасатели в очередной раз призывают не выходить на лед, особенно в период весеннего потепления, когда его прочность резко снижается. Даже опытные рыбаки не застрахованы от опасности. Свидетелей чрезвычайной ситуации призывают немедленно звонить по номеру «101».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, лед, новости Харькова, потепление, рыбалка, утопленники;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 18:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области двое рыбаков 7 марта несмотря на предостережения спасателей вышли на тонкий лед и утонули, еще троих спасли.".