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Днем до 17 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 7 марта

Погода 19:36   06.03.2025
Елена Нагорная
Днем до 17 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 7 марта Фото: Василий Голосный

В пятницу, 7 марта, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 14 до 16, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 2 до 7 тепла, дневная — от 12 до 17.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с, ночью местами порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 7 марта, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".