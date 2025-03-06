Днем до 17 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 7 марта

В пятницу, 7 марта, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 14 до 16, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 2 до 7 тепла, дневная — от 12 до 17.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с, ночью местами порывы до 15 — 20 м/с.