Live
  • Чт 06.03.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.37
  • EUR 44.25

Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   06.03.2025
Оксана Горун
Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории

6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город — Герой Украины». В 2003-м приняли закон «О Государственном Гимне Украины». В 1992-м начался розыгрыш первого украинского Чемпионата по футболу. В 1951-м умер бывший глава правительства УНР и Директории Владимир Винниченко. В 1899-м немецкая компания «Bayer» запатентовала аспирин.

Праздники и памятные даты 6 марта

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой и Всемирный день борьбы с лимфедемой.

Также сегодня: Европейский день праведников, День без домашних заданий.

6 марта в истории

6 марта 1899 года немецкая компания «Bayer» запатентовала аспирин. Этот анальгетик стал настоящей визитной карточкой компании и одним из самых популярных препаратов в мире. Ацетилсалициловую кислоту – главное действующее вещество аспирина – синтезировал сотрудник Bayer Феликс Хоффманн за два года до этого – 10 августа 1897-го. Он смог улучшить уже хорошо известное болеутоляющее средство – салициловую кислоту. Она есть в природе, в том числе содержится в коре ивы и некоторых других растениях, которые на момент патентования аспирина относили к роду спирея (сейчас же это род таволга — наиболее известный его «лекарственный» представитель — таволга вязолистная). Это природное вещество имело ряд существенных недостатков: оно раздражало желудок и имело чрезвычайно неприятный вкус. Именно с этими проблемами смог справиться Хоффманн.

«После получения патентных прав Bayer начал распространять аспирин в форме порошка врачам с рекомендацией давать своим пациентам по одному грамму за раз. Название бренда происходит от «а» для ацетила, «спир» — от растения спиреи (источник салицина) и суффикса «ин», обычно используемого для лекарств. Он быстро стал препаратом номер один в мире», – пишет проект History.

Реклама аспирина
Иллюстрация: реклама аспирина в газете «New York Times», 19 февраля 1917 года. Источник: commons.wikimedia.org

«Отец аспирина» Хоффманн известен еще по одному веществу, с которым работал – он исследовал диаморфин как возможное лекарство от кашля. Впоследствии Bayer выпустил это «лекарство» под торговой маркой «Героин».

6 марта 1902 года основали футбольный клуб «Реал Мадрид», который по версии ФИФА стал лучшим футбольным клубом XX века. Подробнее.

6 марта 1951 года умер первый глава правительства УНР и Директории Владимир Винниченко. Подробнее.

Владимир Винниченко глава Директории УНР
Фото: istpravda.com.ua

6 марта 1964 года боксер Кассиус Клей сменил имя на Мухаммед Али. Подробнее.

6 марта 1992 года начался розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины. Подробнее.

6 марта 2003 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственном Гимне Украины». Он утвердил гимном «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого. Подробнее.

6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город — Герой Украины». Вместе с Харьковом отличия получили Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Херсон и Чернигов.

Церковный праздник 6 марта

6 марта чтят память мучеников 42-х в Амморее. Подробнее.

Народные приметы

Если 6 марта слышите стук дятла – к холодам.

Если день морозный, то весна придет быстро, а лето будет сухим.

Если ласточки уже прилетели, скоро будет потепление.

Что нельзя делать 6 марта

Нельзя вмешиваться в чужие дела и сплетничать.

Нельзя ходить в лес.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
04.03.2025, 12:06
Взрыв прогремел в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» в многоэтажку
Взрыв прогремел в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» в многоэтажку
06.03.2025, 05:08
Новости Харькова — главное за 6 марта: «шахед» ударил по многоэтажке
Новости Харькова — главное за 6 марта: «шахед» ударил по многоэтажке
06.03.2025, 05:11
Студенты в Харькове нарасхват: за какой специальностью охотятся работодатели
Студенты в Харькове нарасхват: за какой специальностью охотятся работодатели
05.03.2025, 19:20
Терехов в загранкомандировке — ищет инвесторов в стране, меньшей чем Харьков
Терехов в загранкомандировке — ищет инвесторов в стране, меньшей чем Харьков
05.03.2025, 19:38
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по промзоне, что пострадало (видео)
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по промзоне, что пострадало (видео)
05.03.2025, 16:27

Новости по теме:

06:00
Сегодня 5 марта: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 4 марта: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 3 марта: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 2 марта: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 1 марта: какой день в истории

Вы читали новость: «Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город — Герой Украины». В 2003-м приняли закон «О Государственном Гимне Украины»".