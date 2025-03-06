Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории

6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город — Герой Украины». В 2003-м приняли закон «О Государственном Гимне Украины». В 1992-м начался розыгрыш первого украинского Чемпионата по футболу. В 1951-м умер бывший глава правительства УНР и Директории Владимир Винниченко. В 1899-м немецкая компания «Bayer» запатентовала аспирин.

Праздники и памятные даты 6 марта

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой и Всемирный день борьбы с лимфедемой.

Также сегодня: Европейский день праведников, День без домашних заданий.

6 марта в истории

6 марта 1899 года немецкая компания «Bayer» запатентовала аспирин. Этот анальгетик стал настоящей визитной карточкой компании и одним из самых популярных препаратов в мире. Ацетилсалициловую кислоту – главное действующее вещество аспирина – синтезировал сотрудник Bayer Феликс Хоффманн за два года до этого – 10 августа 1897-го. Он смог улучшить уже хорошо известное болеутоляющее средство – салициловую кислоту. Она есть в природе, в том числе содержится в коре ивы и некоторых других растениях, которые на момент патентования аспирина относили к роду спирея (сейчас же это род таволга — наиболее известный его «лекарственный» представитель — таволга вязолистная). Это природное вещество имело ряд существенных недостатков: оно раздражало желудок и имело чрезвычайно неприятный вкус. Именно с этими проблемами смог справиться Хоффманн.

«После получения патентных прав Bayer начал распространять аспирин в форме порошка врачам с рекомендацией давать своим пациентам по одному грамму за раз. Название бренда происходит от «а» для ацетила, «спир» — от растения спиреи (источник салицина) и суффикса «ин», обычно используемого для лекарств. Он быстро стал препаратом номер один в мире», – пишет проект History.

«Отец аспирина» Хоффманн известен еще по одному веществу, с которым работал – он исследовал диаморфин как возможное лекарство от кашля. Впоследствии Bayer выпустил это «лекарство» под торговой маркой «Героин».

6 марта 1902 года основали футбольный клуб «Реал Мадрид», который по версии ФИФА стал лучшим футбольным клубом XX века. Подробнее.

6 марта 1951 года умер первый глава правительства УНР и Директории Владимир Винниченко. Подробнее.

6 марта 1964 года боксер Кассиус Клей сменил имя на Мухаммед Али. Подробнее.

6 марта 1992 года начался розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины. Подробнее.

6 марта 2003 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственном Гимне Украины». Он утвердил гимном «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого. Подробнее.

6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город — Герой Украины». Вместе с Харьковом отличия получили Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Херсон и Чернигов.

Церковный праздник 6 марта

6 марта чтят память мучеников 42-х в Амморее. Подробнее.

Народные приметы

Если 6 марта слышите стук дятла – к холодам.

Если день морозный, то весна придет быстро, а лето будет сухим.

Если ласточки уже прилетели, скоро будет потепление.

Что нельзя делать 6 марта

Нельзя вмешиваться в чужие дела и сплетничать.

Нельзя ходить в лес.