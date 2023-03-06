Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории

6 марта по церковному календарю – память преподобного Тимофея. В этот день Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город-Герой Украины».

Праздники и памятные даты 6 марта

Государственные и профессиональные праздники Украины 6 марта не отмечают.

В мире – Всемирный день борьбы с глаукомой

6 марта в истории

6 марта 1902 года основан футбольный клуб «Реал Мадрид», который по версии ФИФА стал лучшим футболом клубом ХХ века.

Он выиграл наибольшее количество турниров Кубка и Лиги чемпионов УЕФА — 14. Первое название «Реала» — Madrid Foot Ball Club (Мадридский футбольный клуб). Его первым президентом был каталонский бизнесмен Хуан Падрос. А с 1909 года в молодежке будущего «Реала» начал выступать 14-летний Сантьяго Бернабеу. Завершив карьеру футболита, он станет президентом клуба и абсолютной легендой. Его имя известно всем, кто хоть раз видел домашний матч «Реала», ведь испанцы играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу», названном в его честь.

6 марта 1964 года боксер Кассиус Клей сменил имя на Мухаммед Али. К тому времени Клей уже победил на Олимпиаде в Риме (1960 года) и перешел в профессиональный бокс. Изменение имени связано с тем, что он принял ислам, вступив в организацию «Нация Ислама».

Поначалу боксер назвался Кассиус Икс (Cassius X), отказавшись от фамилии. А 6 марта 1964 года (после боя с Листоном) заявил о смене имени на Мухаммед Али. Али стал легендой мирового бокса. Он не только олимпийский чемпион, но и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), шестикратный обладатель звания «Боксер года», был признан «спортсменом века» по версии нескольких спортивных изданий.

6 марта 1992 года начался розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины. В нем приняли участие 20 команд, в том числе шесть из входивших в высшую лигу чемпионата СССР 1991 года («Металлист», «Динамо», «Шахтер», «Днепр», «Металлург» и «Черноморец»). Чемпионат был сокращен — длился с 6 марта по 21 июня. Ведь ФФУ решила проводить чемпионаты по календарю осень-весна, чтобы синхронизировать их с европейскими чемпионатами и еврокубками. Первым победителем украинского чемпионата достаточно неожиданно стала крымская «Таврия». Победив в своей группе, она вышла в финальный матч с киевским «Динамо». Киевлян считали абсолютными фаворитами, однако они проиграли, получив на 75-й минуте гол в свои ворота. Третье место завоевал «Днепр», победив «Шахтер».

6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город-Герой Украины». Вместе с Харьковом отличие получили Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Херсон и Чернигов.

В этот день над Харьковом сбили самолет, сбросивший 8 бомб ФАБ-500 на харьковскую телебашню.

Недавно СБУ и Офис Генпрокурора сообщили о том, что пилота самолета Максима Криштопа приговорили к 12 годам заключения.

Церковный праздник 6 марта

6 марта христиане чтят память преподобного Тимофея. Он был отшельником, с юных лет трудился в монастыре в Малой Азии, называемом «Символы». Святой Тимофей был учеником настоятеля этой обители преподобного Феоктиста и соучеником преподобного Платона, исповедника Студийского. Имел дар исцеления болезней и изгнания нечистых духов. Много лет преподобный провел в одиночестве, бродя по пустыням, горам и лесам. Умер в глубокой старости, в 795 году.

Народные приметы

Если 6 марта уже наступила ранняя весна, то и осень в этом году тоже будет ранняя.

Если 6 марта растаял снег и на улице сыро – следует рано сеять огород. Если снег еще не растаял – посев должен быть поздним.

Если сосульки еще не начали таять и падать, будет похолодание.

Что нельзя делать 6 марта

Желательно не употреблять алкоголь, даже в малом количестве.

Нельзя поливать растения и высаживать новые.