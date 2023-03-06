Сьогодні 6 березня: яке свято та день в історії

6 березня за церковним календарем – пам’ять преподобного Тимофія. Цього дня Президент України Володимир Зеленський надав Харкову звання “Місто-Герой України”.

Свята та пам’ятні дати 6 березня

Державні та професійні свята України 6 березня не відзначають.

У світі – Всесвітній день боротьби з глаукомою

6 березня в історії

6 березня 1902 року засновано футбольний клуб “Реал Мадрид”, який за версією ФІФА став найкращим футболом клубом ХХ століття.

Він виграв найбільшу кількість турнірів Кубка та Ліги чемпіонів УЄФА – 14. Перша назва”Реала” – Madrid Foot Ball Club (Мадридський футбольний клуб). Його першим президентом був каталонський бізнесмен Хуан Падрос. А з 1909 року у молодіжці майбутнього “Реала” почав виступати 14-річний Сантьяго Бернабеу. Завершивши кар’єру футболіта, він стане президентом клубу та абсолютною легендою. Його ім’я відоме всім, хто бодай раз бачив домашній матч “Реала”, адже іспанці грають на стадіоні “Сантьяго Бернабеу”, названому на його честь.

6 березня 1964 року боксер Кассіус Клей змінив ім’я на Мухаммед Алі. На той час Клей уже переміг на Олімпіаді в Римі (1960) і перейшов у професійний бокс. Зміна імені пов’язана з тим, що він прийняв іслам, вступивши до організації “Нація Ісламу”.

Спочатку боксер назвався Кассіус Ікс (Cassius X), відмовившись від прізвища. А 6 березня 1964 року (після бою з Лістоном) заявив про зміну імені на Мухаммед Алі. Алі став легендою світового боксу. Він не лише олімпійський чемпіон, а й абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (1964-1966, 1974-1978), шестиразовий володар звання “Боксер року”, був визнаний “спортсменом століття” за версією кількох спортивних видань.

6 березня 1992 року розпочався розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України. У ньому взяли участь 20 команд, у тому числі шість учасників чемпіонату СРСР 1991 року, що входили до вищої ліги (“Металіст”, “Динамо”, “Шахтар”, “Дніпро”, “Металург” і “Чорноморець”). Чемпіонат було скорочено – він тривав з 6 березня по 21 червня. Адже ФФУ вирішила проводити чемпіонати за календарем осінь-весна, щоб синхронізувати їх із європейськими чемпіонатами та єврокубками. Першим переможцем українського чемпіонату досить несподівано стала кримська “Таврія”. Перемігши у своїй групі, вона вийшла у фінальний матч із київським “Динамо”. Киян вважали абсолютними фаворитами, проте вони програли, отримавши на 75-й хвилині гол у свої ворота. Третє місце виборов “Дніпро”, перемігши “Шахтар”.

6 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський надав Харкову звання “Місто-Герой України”. Разом із Харковом відзнаку отримали Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Херсон та Чернігів.

Цього дня над Харковом збили літак, який скинув вісім бомб ФАБ-500 на харківську телевежу.

Нещодавно СБУ та Офіс Генпрокурора повідомили про те, що пілота літака Максима Криштопа засудили до 12 років ув’язнення.

Церковне свято 6 березня

6 березня християни вшановують пам’ять преподобного Тимофія. Він був пустельником, з юних років трудився в монастирі в Малій Азії, званому “Символи”. Святий Тимофій був учнем настоятеля цієї обителі преподобного Феоктиста та співучнем преподобного Платона, сповідника Студійського. Мав дар зцілення хвороб та вигнання нечистих духів. Багато років преподобний провів у самітництві, блукаючи по пустелях, горах і лісах. Помер у глибокій старості, у 795 році.

Народні прикмети

Якщо 6 березня вже настала рання весна, то й осінь цього року також буде ранньою.

Якщо 6 березня розтанув сніг та на вулиці сиро – слід рано сіяти город. Якщо сніг ще не розтанув – посів має бути пізнім.

Якщо бурульки ще не почали танути та падати, буде похолодання.

Що не можна робити 6 березня

Бажано не вживати алкоголь, навіть у малій кількості.

Не можна поливати рослини та висаджувати нові.