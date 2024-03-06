Сегодня 6 марта: какой праздник и день в истории

6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город — Герой Украины». В 2003-м приняли закон «О Государственном Гимне Украины». В 1992-м начался розыгрыш первого украинского Чемпионата по футболу. В 1951-м умер бывший глава правительства УНР и Директории Владимир Винниченко.

Праздники и памятные даты 6 марта

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой, Европейский день праведников и День борьбы с плохим обслуживанием.

6 марта в истории

6 марта 1902 года основали футбольный клуб «Реал Мадрид», который по версии ФИФА стал лучшим футбольным клубом XX века. Подробнее.

6 марта 1951 года умер первый глава правительства УНР и Директории Владимир Винниченко.

С момента своей отставки в феврале 1919-го он находился в эмиграции. В начале уехал в Вену, где занялся написанием мемуаров. Результатом стал трехтомник «Возрождение нации» об истории Украинской революции. Винниченко также продолжал заниматься политикой. Будучи сторонником социалистических (и даже коммунистических) идей, он все же не соглашался с большевиками в том, что они не учитывали национальный фактор. Поэтому хотел создать новую партию – с почти большевистской программой, но «более национальную». Прообразом такой партии стала созданная им в Вене Зарубежная группа украинских коммунистов. В 1920-м он даже посещал Москву вместе с женой и получил от советского руководства предложение стать заместителем председателя Совнаркома УССР (наркомом иностранных дел). Но, несмотря на свои коммунистические убеждения, отказался, осознав, что его просто хотят использовать в политической борьбе большевиков против украинского сопротивления. Так что вернулся в эмиграцию.

Жил в Польше, Австрии, Чехословакии, Германии и Франции. Постепенно Винниченко, наблюдая, какую страну строят большевики и что творят в Украине, переходил от идей сотрудничества с ними к жесткому противодействию. В Европе бывший украинский государственный деятель снискал славу литератора и драматурга. Его произведения выходили и в советской Украине – до того момента, когда в 1933 году Винниченко выступил с открытым письмом к Политбюро Компартии, в котором обвинил Сталина и Постышева в организации Голодомора. С этого момента в СССР его произведения запретили. С 1925-го Винниченко жил во Франции – сначала в Париже, а затем переехал на юг страны, приобретя старую усадьбу в городе Мужен близ Канн. Там он жил все свои последние годы, став веганом и сыроедом, а также посвятив себя живописи. Во время Второй мировой войны нацисты, оккупировав Францию, предлагали Винниченко стать украинским премьером – возглавить марионеточное правительство в Украине. Но он отказался. Был заключен в концлагерь, но пережил войну. Он умер 6 марта 1951 года, издав перед смертью последний роман — «Слово за тобой, Сталин», где развенчивал миф о «счастливой жизни в советской Украине».

6 марта 1964 года боксер Кассиус Клей сменил имя на Мухаммед Али. Подробнее.

6 марта 1992 года начался розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины. Подробнее.

6 марта 2003 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственном Гимне Украины». Он утвердил гимном «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого.

«Установить, что торжественные мероприятия общегосударственного значения начинаются и заканчиваются исполнением Государственного Гимна Украины. Музыкальное исполнение Государственного Гимна Украины осуществляется во время проведения официальных государственных церемоний и других мероприятий», — отмечается в тексте закона.

Несмотря на то, что утверждение национального гимна официально длилось так долго, его активно использовали с первых дней независимости Украины. Уже 17 сентября 1991 года украинское радио начало свои передачи исполнением «Ще не вмерла Україна», а 5 декабря того же года гимн впервые официально зазвучал на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном итогам Всеукраинского референдума и выборам Президента страны.

6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город — Герой Украины». Вместе с Харьковом отличия получили Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Херсон и Чернигов.

Церковный праздник 6 марта

6 марта чтят память мучеников 42-х в Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и других с ними. Амморея – город, взятый в осаду сарацинами во время войны с греческим императором Феофилом. Из-за измены местного военачальника Амморея пала, а 42-х ее защитников захватили в плен и отправили в Сирию. В течение семи лет заключения пленников тщетно убеждали отказаться от христианской веры и принять мусульманство. После многих пыток их приговорили к смерти. Их обезглавили, а тела бросили в реку Евфрат.

Народные приметы

Если 6 марта слышите стук дятла – к холодам.

Если день морозный, то весна придет быстро, а лето будет сухим.

Если ласточки уже прилетели, скоро будет потепление.

Что нельзя делать 6 марта

Нельзя вмешиваться в чужие дела и сплетничать.

Нельзя ходить в лес.