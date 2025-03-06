Сьогодні 6 березня: яке свято та день в історії

6 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський надав Харкову звання “Місто – Герой України”. У 2003-му ухвалили закон “Про Державний Гімн України”. У 1992-му розпочався розіграш першого українського Чемпіонату з футболу. У 1951-му помер колишній очільник уряду УНР та Директорії Володимир Винниченко. У 1899-му німецька компанія “Bayer” запатентувала аспірин.

Свята та пам’ятні дати 6 березня

6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою та Всесвітній день боротьби з лімфедемою.

Також сьогодні: Європейський день праведників, День без домашніх завдань.

6 березня в історії

6 березня 1899 року німецька компанія “Bayer” запатентувала аспірин. Цей анальгетик став справжньою візитівкою компанії та одним із найпопулярніших препаратів у світі. Ацетилсаліцилову кислоту – головну робочу речовину аспірину – синтезував співробітник “Bayer” Фелікс Гофман за два роки до цього – 10 серпня 1897 року. Він зміг покращити вже добре відомий болезаспокійливий засіб – саліцилову кислоту. Вона є в природі, в тому числі міститься в корі верби та деяких інших рослинах, які на момент патентування аспірину відносили до роду спірея (зараз це рід гадючник – найбільш відомий його “лікарський” представник – гадючник болотний). Ця природна речовина мала низку істотних недоліків: вона подразнювала шлунок і мала надзвичайно неприємний смак. Саме з цими проблемами зміг упоратися Гофман.

“Після отримання патентних прав “Bayer” почав розповсюджувати аспірин у формі порошку лікарям з рекомендацією давати своїм пацієнтам по одному граму за раз. Назва бренду походить від “а” для ацетилу, “спір” від рослини спіреї (джерело саліцину) та суфікса “ин”, який зазвичай використовується для ліків. Він швидко став препаратом номер один у світі”, – пише проєкт History.

“Батько аспірину” Гофман відомий ще по одній речовині, з якою працював – він досліджував діаморфін як можливі ліки проти кашлю. Згодом “Bayer” випустив ці “ліки” під торговою маркою “Героїн”.

6 березня 1902 року заснували футбольний клуб “Реал Мадрид”, який за версією ФІФА став найкращим футбольним клубом XX століття. Детальніше.

6 березня 1951 року помер перший голова уряду УНР та Директорії Володимир Винниченко. Докладніше.

6 березня 1964 року боксер Кассіус Клей змінив ім’я на Мухаммед Алі. Докладніше.

6 березня 1992 року розпочався розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України. Докладніше.

6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про Державний гімн України”. Він затвердив гімном “Ще не вмерла Україна” на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького. Докладніше.

6 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський надав Харкову звання “Місто – Герой України”. Разом із Харковом відзнаки отримали Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Херсон та Чернігів.

Церковне свято 6 березня

6 березня вшановують пам’ять мучеників 42-х в Амморії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 6 березня чуєте стукіт дятла – до холодів.

Якщо день морозний, то весна прийде швидко, а літо буде сухим.

Якщо ластівки вже прилетіли, то скоро буде потепління.

Що не можна робити 6 березня

Не можна втручатися у чужі справи та пліткувати.

Не можна ходити до лісу.