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Удень до 17 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 7 березня

Погода 19:36   06.03.2025
Олена Нагорна
Удень до 17 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 7 березня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 7 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 14 до 16, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 2 до 7 тепла, денна – від 12 до 17.

Вітер північно-західний – 7-12 м/с, вночі місцями пориви до 15-20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Удень до 17 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 7 березня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 7 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.".