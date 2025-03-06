Удень до 17 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 7 березня

У п’ятницю, 7 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 14 до 16, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 2 до 7 тепла, денна – від 12 до 17.

Вітер північно-західний – 7-12 м/с, вночі місцями пориви до 15-20 м/с.