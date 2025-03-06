Удень до 17 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 7 березня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 7 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 14 до 16, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 2 до 7 тепла, денна – від 12 до 17.
Вітер північно-західний – 7-12 м/с, вночі місцями пориви до 15-20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 19:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 7 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.".