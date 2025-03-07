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На вулиці +17: сім рибалок провалилися під лід за добу на Харківщині (фото)

Події 18:08   07.03.2025
Олена Нагорна
На вулиці +17: сім рибалок провалилися під лід за добу на Харківщині (фото)

У Харківській області двоє рибалок 7 березня попри застереження рятувальників вийшли на тонкий лід і потонули, ще п’ятьох врятували. Події сталися на водоймах Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.

Як розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, на ставку в селі Василенкове Шевченківської громади Куп’янського району рибалили двоє братів. Обоє провалилися під кригу. Молодшого брата 1977 року народження врятували, чоловік 1973 року народження загинув.

У ставку в селі Бірки Зміївської громади Чугуївського району потонув рибалка 1946 року народження.

Двох чоловіків 1958 та 1963 років народження, які рибалили на Печенізькому водосховищі Старосалтівської громади та також провалились під кригу, врятували.

Ще один випадок стався на озері Підборівське в селищі Безлюдівка Харківського району. Двох рибалок 1966 та 1958 років народження дістали з води живими місцеві жителі до прибуття надзвичайників.

Рятувальники вкотре закликають не виходити на лід, особливо під час весняного потепління, коли його міцність різко знижується. Навіть досвідчені рибалки не застраховані від небезпеки. Свідків надзвичайної ситуації закликають негайно дзвонити за номером “101”.

Тонкий лід на Харківщині

Тонкий лід на Харківщині

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 18:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області двоє рибалок 7 березня попри застереження рятувальників вийшли на тонкий лід і потонули, ще п’ятьох врятували.".