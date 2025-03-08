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На Харьковщине уничтожили второй мясокомбинат одной торговой марки: подробно

Происшествия 15:09   08.03.2025
Оксана Горун
На Харьковщине уничтожили второй мясокомбинат одной торговой марки: подробно Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Ночной удар БпЛА в Богодухове на Харьковщине пришелся по мясокомбинату ТМ «Мясной» — на странице предприятия в сети Facebook обсуждают, что это «месть за помощь ВСУ».

Фото руин производственных помещений и траурную черную аватарку в Facebook разместил харьковский мясокомбинат «Мясной». От удара четырех «шахедов» по этому предприятию ночью погибли три человека, еще семь — ранены.

Все погибшие сотрудники мясокомбината ночью находились на рабочих местах — в цехе обработки мяса, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Люди вышли в ночную смену: заготовщик фарша, оператор линии и грузчик. Территорию предприятия враг атаковал «шахедами», четыре удара подряд с интервалом до получаса каждый. Первый пришелся по гаражам – люди побежали прятаться. Второй беспилотник попал в цех, где еще оставались работники. После попадания это здание мгновенно вспыхнуло. Шансов выжить там не было, тела жертв обгорели дотла, — описал события Болвинов. — Еще два дрона влетели в колбасный цех. Полетело стекло. В общей сложности пострадали семь человек, большинство из них получили ранения от разлетевшихся в разные стороны обломков стекла».

Он отметил, что на предприятии работали десятки человек и назвал действия российской армии откровенным террором. Сейчас следователи идентифицируют жертв — для этого потребовалось, чтобы их родные сдали образцы ДНК.

«Сейчас мы также проверяем список всех работников предприятия – необходимо убедиться, не остался ли кто-нибудь под завалами на пепелище», — сообщил главный следователь Харьковской области.

Отметим, что это уже второй разрушенный россиянами мясокомбинат этой торговой марки. Первый удар был 4 мая 2024 года — по производству в Харькове. Тогда пострадали шесть человек, но обошлось без погибших. Огонь охватил площадь около десяти тысяч квадратних метров и уничтожил новейшее оборудование. Российские пропагандисты в сетях заявляли об уничтожении «стратегического объекта по производству дронов». Владелец мясокомбината — депутат Харьковского облсовета от «ЕС» Александр Скорик тогда сообщил, что понес ущерб в 500 млн грн. Однако заявил, что релоцировать производство из Харьковской области не планирует.

Сейчас в комментариях под траурным постом на странице мясокомбината люди предполагают, что такая «охота» оккупантов именно на эту торговую марку неслучайна.

Скриншот

«Мстили за помощь ВСУ», — предположила одна из комментаторов Марина Исаенко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 15:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночной удар БпЛА в Богодухове на Харьковщине пришелся по мясокомбинату ТМ «Мясной» — на странице предприятия в сети Facebook обсуждают, что это «месть за помощь ВСУ»".