На Харьковщине уничтожили второй мясокомбинат одной торговой марки: подробно
Ночной удар БпЛА в Богодухове на Харьковщине пришелся по мясокомбинату ТМ «Мясной» — на странице предприятия в сети Facebook обсуждают, что это «месть за помощь ВСУ».
Фото руин производственных помещений и траурную черную аватарку в Facebook разместил харьковский мясокомбинат «Мясной». От удара четырех «шахедов» по этому предприятию ночью погибли три человека, еще семь — ранены.
Все погибшие сотрудники мясокомбината ночью находились на рабочих местах — в цехе обработки мяса, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Люди вышли в ночную смену: заготовщик фарша, оператор линии и грузчик. Территорию предприятия враг атаковал «шахедами», четыре удара подряд с интервалом до получаса каждый. Первый пришелся по гаражам – люди побежали прятаться. Второй беспилотник попал в цех, где еще оставались работники. После попадания это здание мгновенно вспыхнуло. Шансов выжить там не было, тела жертв обгорели дотла, — описал события Болвинов. — Еще два дрона влетели в колбасный цех. Полетело стекло. В общей сложности пострадали семь человек, большинство из них получили ранения от разлетевшихся в разные стороны обломков стекла».
Он отметил, что на предприятии работали десятки человек и назвал действия российской армии откровенным террором. Сейчас следователи идентифицируют жертв — для этого потребовалось, чтобы их родные сдали образцы ДНК.
«Сейчас мы также проверяем список всех работников предприятия – необходимо убедиться, не остался ли кто-нибудь под завалами на пепелище», — сообщил главный следователь Харьковской области.
Отметим, что это уже второй разрушенный россиянами мясокомбинат этой торговой марки. Первый удар был 4 мая 2024 года — по производству в Харькове. Тогда пострадали шесть человек, но обошлось без погибших. Огонь охватил площадь около десяти тысяч квадратних метров и уничтожил новейшее оборудование. Российские пропагандисты в сетях заявляли об уничтожении «стратегического объекта по производству дронов». Владелец мясокомбината — депутат Харьковского облсовета от «ЕС» Александр Скорик тогда сообщил, что понес ущерб в 500 млн грн. Однако заявил, что релоцировать производство из Харьковской области не планирует.
Сейчас в комментариях под траурным постом на странице мясокомбината люди предполагают, что такая «охота» оккупантов именно на эту торговую марку неслучайна.
«Мстили за помощь ВСУ», — предположила одна из комментаторов Марина Исаенко.
Читайте также: Ночью армия РФ ударила по Печенегам: горел частный дом, есть пострадавший
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, мясокомбинат, новости Харькова, погибшие, поранені, Скорик, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине уничтожили второй мясокомбинат одной торговой марки: подробно»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 15:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночной удар БпЛА в Богодухове на Харьковщине пришелся по мясокомбинату ТМ «Мясной» — на странице предприятия в сети Facebook обсуждают, что это «месть за помощь ВСУ»".