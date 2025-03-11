Синєгубов заговорив про диференціацію тривог по районах Харкова: реакція мерії

Роботу автоматизованої системи централізованого оповіщення Харкова, яка функціонує з 22 лютого, прокоментував директор департаменту з надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких.

Він заявив, що тривалість повітряних тривог у Харкові протягом двох тижнів роботи диференційованої системи оповіщень про загрози з боку РФ значно зменшилася й система довела свою ефективність. А харків’яни вже бачать різницю, зокрема у тривалішій роботі державних установ, банків та магазинів.

У телеграм-каналах раніше розповсюдили аудіозапис висловлювання щодо диференційованої тривоги для Харкова начальника ХОВА Олега Синєгубова. Він заявив, що “райони Харкова мають включатись окремо, а не місто”.

“Харків і так мав змогу вмикатися окремо з 2022 року, – сказав Синєгубов. – Однак сигналу немає і його не буде, тому що ми розуміємо, коли Харків знаходиться за 40 км від лінії кордону і 60 км від Бєлгорода і коли йде носій керованої авіабомби… Я просто спілкувався особисто з паном Сирським, з Генштабом, з керівництвом ДСНС України. Як ми можемо знати, коли полетить КАБ, чи Холодногірський район, чи Новобаварський район, чи ще щось. Тому це все лише гучні слова і нічого іншого, на жаль. Скоріш за все, для області диференційовану систему застосувати – так, це було б добре“.

Аудіо з телеграм-каналів

Прессекретарка Синєгубова Олена Шаповал прокоментувала МГ “Об’єктив”, що в аудіо йшлося “про вдосконалення саме подачі сигналу по районах Харкова”, тобто в перспективі диференціації ще й окремо по районах міста.

“Такої диференціації сигналу на сьогодні ще немає, але це наше спільне завдання із Генштабом, ДСНС та іншими профільними службами, які передають на область цей сигнал. Маємо шукати технічні рішення, впроваджувати новітні технології, щоб ще ефективніше визначати напрямок руху засобів ураження ворога“, — зазначила Шаповал.

“Відповідно до постанови Кабінету міністрів, є чіткий порядок передачі сигналів про повітряні загрози. Він передбачає передачу такого сигналу від оперативного чергового ДСНС України до оперативного чергового обласної військової адміністрації, який уже нам повідомляє про необхідність увімкнення тривоги в місті”, – розповів Гладких.

Відео: пресслужба Харківської міськради

Шаповал нагадала, що Харківщина почала отримувати окремі сигнали повітряних тривог про небезпеку без або з Харковом з 22 лютого.

“Сигнали щодо оголошення (закінчення) «Повітряної тривоги/Ракетної небезпеки» отримуються відповідальним черговим диспетчерського пункту департаменту цивільного захисту ХОВА від оперативного чергового пункту управління ДСНС України засобами загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення або від чергових військових пунктів управління протиповітряної оборони ЗСУ Харківської області. Потім команди на застосування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Харків передаються відповідальним черговим диспетчерського пункту черговому оперативно-координаційного центру департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради“, — повідомила Шаповал.

За її інформацією, всього із запуску диференціації повітряних тривог (з 22 лютого по 9 березня) було оголошено 73 тривоги загальною тривалістю 157 годин 52 хвилини, з них без Харкова – 17 тривог загальною тривалістю 20 годин 23 хвилини (що становить близько 13%).

Востаннє повітряна тривога безпосередньо в Харкові та Харківській громаді, втім, як і в Харківській області, оголошувалась о 1:06, відбій був о 5:48.

Нагадаємо, про створення Ситуаційного центру в Харкові повідомили на початку 2024 року. У мерії коментували, що в ньому цілодобово моніторять та аналізують оперативну обстановку, включно з загрозами воєнного характеру. Саме дані центру планували використовувати під час впровадження диференціації повітряних тривог у місті.

На сесії міськради 30 липня мер Ігор Терехов повідомив, що на впровадження системи диференціації повітряних тривог місто отримало фінансування та її планують запустити восени. Він також уточнив, що “є домовленості з Генштабом щодо підключення цієї системи”. Однак у серпні начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що запустити таку систему тривог у Харкові неможливо. Він пояснив, що всі сирени, які лунають зараз, є небезпечними. Адже “коли злітає МіГ для пуску КАБ або інший літак, і він випускає КАБ, який летить уже балістичною траєкторією, то ми не знаємо, він летить або в Липці, або в Харків”, процитував Синєгубов слова головнокомандувача ЗСУ Сирського.

Сигнали тривоги із голосовими повідомленнями почали вмикати в Харкові з 25 грудня. У мерії тоді пояснили, що це дійсно звуки, що розроблені для диференційованої системи, але на той момент вони просто допомагали старій системі та заразом проходили тестування.

7 лютого виконком міськради ухвалив рішення щодо введення в експлуатацію диференційованої тривоги. У мерії уточнили, що система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до роботи. Проте зайняв час процес отримання дозволів від ДСНС та Генштабу ЗСУ. Запрацювала диференційована тривога 22 лютого. Тоді Терехов зазначив, що для впровадження в життя нової системи багато місяців працювали десятки фахівців: інженери, військові, ППО та РТВ, ДСНС, ІТ-компанія Stfalcon, компанія Ajax Systems та представники інших служб.